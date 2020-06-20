Ekosistemi de bozuyor

Bodrum’da Maldivlere benzesin diye bazı plajlara beyaz kum veya mermer tozu dökülmesi kıyı ve deniz ekosistemine zarar veriyor. Tatil sezonu öncesinde bazı işletmelerin kıyılara beyaz kum dökmek için girişimde bulunduğunu söyleyen Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, “‘Plajları Maldivler gibi beyaz yapıyoruz’ diyorlar. Bu kumlar denizin kıyı ekosistemine zarar veriyor.

POSİDONİA ÇAYIRLARI TEHDİT ALTINDA

Ayrıca mermer tozu dökmeye çalışanlar da var. Bu da oksijen deposu koruma altındaki Posidonia Çayırları’nı yok ediyor. Kıyılardaki çakıl, kum veya Posidonia Çayırları kendiliğinden olmuştur. Bu kıyılarda yaşayan canlılar da bu ekosisteme adapte olmuştur. Bu tarz müdahaleler ileriki aşamada kıyı erozyonlarına ve kıyıda çökmelere neden olacaktır” dedi.

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) genel sekreteri Doç. Dr. Bülent Topaloğlu ise şöyle konuştu: “Kıyıların doğal yapısı milyonlarca yılda kendiliğinden oluşmuştur.

YAŞAM ALANLARI TAHRİP EDİLİYOR

Her kıyıda kumun içerisinde yaşayan canlılar var. Bir kıyıya başka bir bölgeye ait kum döküldüğünde canlıların yaşam alanı tahrip edilmiş olur. Ayrıca bir bölgede bulunan kumun rengi ve yapısı o bölgenin jeolojik yapısının göstergesidir. Dolayısıyla bir plajda veya sahilde bulunan kumu başka bir bölgeye ait olan kumla değiştirmek doğal yapıyı bozacaktır. Mermer tozu ise çok ince yapıda olduğu için döküldüğü bölgede denizin içerisinde çamurumsu bir yapı oluşturup bölgede bulunan süngerler gibi sabit yaşayan canlıların, Posidonia Çayırları’nın ölmesine neden olur.”

‘KIYI EREZYONUNA YOL AÇIYOR’

Hürriyet’te açıklamalarda bulunan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise şöyle konuştu: “Beyaz kum dökümü konusunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Tespitimizi yapıp, tutanak tutuyoruz ve analize gönderiyoruz. Zararlı kum tespit edildiğinde cezai işlem uyguluyoruz. Bu konuyu önemsiyoruz. Çünkü bizim kıyı yapımıza çok önemli katkı sağlayan Posidonia Çayırları, denizlerimizin ekosistemi için değerli kanunlarla da koruma altına alınmış endemik bir deniz canlısıdır. Kumsala yapılan izinsiz her tür müdahale bu çayırların yok olmasına neden oluyor. Bu kıyı sistemimizin de zamanla yok olması anlamına geliyor. Kıyı erozyonlarına yol açabilecek bir sürecin başlangıcı olarak görüyoruz.”