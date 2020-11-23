Ekonominin dümeni hanımda

Sizi tanıyalım. Kimdir Nihal Usta?

Nihal Usta: 1973 doğumluyum. Amasya Merzifonluyum ama babam Samsunlu aslen. İmam hatip lisesi mezunuyum, birincilikle bitirdim. 1992 yılında evlendik. Çocuklarım oldu, ikişer yaş arayla; onları büyüttüm. Lise mezunuydum, içimde ukde kalmıştı, sonradan önlisans ilahiyatı bitirdim. KPSS’ye girdim sonuç bekliyorum. Önlisanstan sonra lisansa devam etmeyi düşünüyorum. Hedefim kurs öğretmenliği, öğretmenlik. 26 Aralık’ta sınavım var. Kendimi 40 yaşından sonra tanımaya başladım gibi oldu. Üniversite sınavına girdim. 183 bininci oldum. Ankara’da yerleşemedim. Gastronomi, gazetecilik çok istiyordum ama şehir dışını istemedim.

Erhan Usta: Bir insan okul işini ancak bu kadar sever. Nihal ders çalışmayı çok seviyor. Bazen evde herkes kendi köşesine çekilip ders çalışıyorlar.

BEŞİNCİ KATTAN BAKTIM...

Nasıl tanıştınız?

Nihal Usta: Halamlar Erhan’ın memleketinde, Havza’da oturuyordu. Halam, görümcemle halk eğitim kursuna gidermiş. Çok ilginç, görümcem benim 13 yaşında bir fotoğrafımı görmüş ve çok beğenmiş. Küçüğüm tabii, konu orada kapanıyor. Ardından beş yıl geçiyor, rahmetli kayınpederimle de eniştem komşu esnaflar. Kayınpederim enişteme beş yıl sonra, ‘Yeğenin büyüdü mü? Ne zaman geleceğiz istemeye’ diye soruyor. Ben 19 yaşındayım, Erhan 26. Ailemle, babamın okul müdürü muavinliği görevi nedeniyle Çorum’da oturuyoruz. Bir gün Havza’dan telefon geldi, kayınbiraderim, kayınvalidem ve Ümran abla bize gelmek istediklerini söylediler. Geldiler, tanıştık. Hemen ertesi gün Erhan da izinli olduğu için tekrar geldiler. Girdi kapıdan, nur saçıyordu onu hiç unutamıyorum. İlk şöyle oldu, çok komik. Biz beşinci katta oturuyoruz. Erhanlar gelirken yukarıdan baktım. Üst kattan da boyu çok ufak geldi; ‘Ya biraz ufak boyluca herhalde’ dedim (Gülüyor). Kapıdan girdiğinde ise hiç öyle değildi heybetli, yapılı, çok yakışıklı bir bey gördüm. Çok etkilendim, çok beğendim.

Erhan Usta: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldum, hemen Devlet Planlama Teşkilatı’nda uzman yardımcısı olarak göreve başladım. CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak o sırada bizim daire başkanımızdı. Planlamanın en yoğun biriminde çalıştık. Yeni uzman yardımcısıyız ama gece gündüz çalışıyoruz. Annem de durmadan beni sıkıştırıyor, ‘Hadi oğlum evlen artık’ diyor. Benim eve gitmeye bile fırsatım yok. Evlenmek için birilerini görmek lazım, imkânlar kısıtlı. Benden iş çıkmayınca onlar kendiliğinden harekete geçip ortalığı kolaçan etmeye başlamışlar. Nihal Hanım’ı ilk gördüğümde benzer duyguları hissettim. Beğenmiş olacağız ki, süreç zaten çok hızlı ilerledi.

Nihal Usta: Bir hafta içinde söz, üç ay bir hafta sonra düğünümüz oldu. 18 Temmuz 1992’de de evlendik. Düğünden sonra Ankara’ya yerleştik.



Evin hemen her köşesinde tuval, boya ve fırçaya rastlayabilirsiniz. Şeyma anne ve babasının karakalem portrelerini yapmış. Hediye sıradışı resimlerine heykel denemelerini eklemiş. Önceki yıllarda karikatür de çizmiş hatta usta çizer Nezih Danyal’dan ders bile almış. Fatma Betül tezhip ve hatla ilgilenmiş. Nihal Usta minyatür sanatından birkaç örneğin yanı sıra hatla da uğraşmış.

ÇOCUK BİRAZ SEFİL OLUYORDU AMA...

Yaklaşık iki yıllık bir ABD maceranız olmuş.

Nihal Usta: Evet, Boston’da yaşadık. Erhan 25 ay kaldı, ben 20 ay kaldım. Şeyma beş günlük bebekti, Erhan Amerika’ya gitti. Şeyma 6.5 aylık olduğunda birlikte Amerika’ya gittik. Gurbet zordu ama çabuk alıştım, güzel zamanlarımız oldu. Kursa gittim, İngilizce öğrendim. Erhan, Şeyma ile ilgilenirdi.

Erhan Usta: Çocuk biraz sefil oluyordu ama bakıyordum...

HESAPLI ALIŞVERİŞ



EKONOMİST ve planlama uzmanı Erhan Usta olsa da ev ekonomisi eşi Nihal Usta’daymış. “Eşim iktisatçı ama evde benim sözüm geçiyor” diyen Nihal Usta indirimleri takip eder, hesaplı alışverişler yaparmış. “Eşim piyasayı iyi biliyor, titiz olmak zorundayım” diyor. Erhan Usta ise eklemeden yapamıyor: “Ekonominin dümeni hanımda. Kendim olsam daha tasarruflu hallederim ama...”

YANIMDA SİYASET KONUŞMAYIN!



Siyaset konuşuluyor mu evde?



Nihal Usta: Konuşulmaz, belki de eve geldiğinde konuşacak hali kalmadığı içindir.



Erhan Usta: Genellikle geç geliyorum eve ama erken geldiysem eğer bazen hanımın seyrettiği programları izliyoruz. O kadar evde siyaset konuşmayız ki, bazen espri yapıp ‘Benim yanımda siyaset konuşmayın’ derim.

BAKLAVALI ABD GÜNLERİ

Nihal Usta: Yılbaşılarda baklava, börek açardık. Özellikle Japon kız arkadaşlarım Türk yemeklerine bayılırlardı. Türk arkadaşlarımız ise mantı açtığım bir gün, ‘Amerika’da mantı yiyeceğimiz aklımıza gelmezdi’ dediler. Kurban ve Ramazan bayramlarında tıpkı Türkiye’de olduğu gibi yine baklava açar, yaprak sarma yapardım. Türk geleneklerini Amerika’da da yaşattım anlayacağınız. Amerika’nın bize en güzel armağanı ise kızımız oldu. Ortanca kızımız Amerika’da doğdu adını da Hediye koyduk; Amerika’nın hediyesi.

Erhan Usta: Prosedür daha önceden başlamıştı, planlama teşkilatı uzmanlarını, uzman yardımcılarını yurtdışına mastera gönderiyor. Şeyma’nın doğumuna denk geldi. Nihal ile Şeyma’yı ilk altı ay götüremedim. Yaz tatilinde Türkiye’ye geldim, bir ay sonra birlikte Amerika’ya döndük. Hediye’nin doğumuna kısa bir süre kala program bitti ancak doktorlar seyahat izni vermediler. O nedenle Hediye Amerika’da doğdu, yaklaşık üç ay sonra Ankara’ya dönebildik. Hediye’nin çifte vatandaşlığı var.

Hediye, Amerika’da yaşamayı düşünmüyor musun?

Hediye Usta: Vatandaşlık avantajını kullanmak istiyorum. Hatta liseyi orada okumak istedim ama ailem ‘Özlersin, tek başına yapamazsın’ dedi. Tıp Fakültesi’nde okuyorum. Mezun olduktan sonra kariyerim için hayatımın bir bölümünü Amerika’da geçirmek istiyorum.

Aile bu fikrine nasıl bakıyor?

Erhan Usta: Problem yok ama kalıcı olmasını, bütün hayatının orada geçmesini istemem. Biz bu topraklarda büyüdük, kendi milletimize hizmet edelim.

Nihal Usta: Hediye dünyayı gezmeyi seviyor. Geçen yıl Hindistan’daydı, Portekiz’e gitti. Tek başına seyahat etmeyi seviyor. Uçuk kaçık bir kova burcu, Hediye. Hayatıyla ilgili kararı da yine kendisi verecek.

Evde koca bir çiçek dikkatimi çekiyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in çiçeğiymiş. Akşener, MHP’den ihraç edilen Erhan Usta’yı eylül ayında İYİ Parti’ye katılması için ziyaret ettiğinde getirmiş. Elinde çiçek, çikolata, Ayşe Şeyma’nın düğününde tanıştığı Nihal Usta’ya “Eşinizi sizden partime istiyorum” demiş.

HEMEN KÖŞEDE ÇİÇEKÇİ VAR YA



Birbirinizi anlatın.



Nihal Usta: İş aşığı, başarılı, özverili bir bey. Ani sinirlenmeleri var pat diye parlıyor kimi zaman. Sabırlıdır dürüsttür, duygusaldır ama romantik değildir. Bunu söyleyeceğimi siz gelmeden söylemiştim. Nişanlıyken çiçekler çok alınırdı da artık yok.

Erhan Usta: Normal vakitte çıktığım mı var?

Nihal Usta: Şurada hemen köşede çiçekçi var ya hu. Ben sürprizleri çok seviyorum sokaktan gelirken yerden bir çöp bile alması beni düşünerek, mutlu eder.



30 YILDIR BİTMEYEN ŞİİR

Erhan Usta: Balık burcu, çok duygusal. Ben de duygusalım kimi zaman gözlerim ondan önce yaşarır ama o çok romantik. Bende de o yok. Yeni evlendiğimizde şamdanları, mumları yakar beklerdi beni. Benim o yönüm zayıf maalesef. Beklentisi yüksek, yıllardır hiç pes etmedi, beklentisi azalmadı. Gençken ufacık bir şiir yazmıştım. Hanım 30 yıldır bekliyor şiirin tamamlanmasını. Kızlarla yazacağız inşallah.