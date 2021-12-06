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Ekonomide refah yaygınlaşacak

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İstihdam#İhracat
Ekonomide refah yaygınlaşacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Ülkemizde nasıl tüm vatandaşlarımızı en geniş hak ve özgürlüklere kavuşturmuşsak, inşallah ekonomide de unutmayın yatırım, istihdam, üretim, ihracat, büyüme merkezli yeni programımızla refahı yaygınlaştıracağız” diye konuştu.

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CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın, eşi Emine Erdoğan ile Siirt ziyareti sırasında katıldığı “Demokrasi Konuşmaları” etkinliği programının görüntüleri paylaşıldı. Burada konuşan Erdoğan şunları söyledi:

MESELE DOLAR, FAİZ DEĞİL

“Türkiye’nin demokraside, hak ve özgürlüklerde, ekonomik kalkınmada geldiği seviyeyi yok sayıp bizi yeniden kendi iç kavgalarımızın bataklığına itmek isteyenlere fırsat vermiyoruz. Irak’tan Suriye’ye, Libya’dan Sudan’a kadar pek çok yerde sergilenen oyun bizde de denenmek istendi. Asırlık hesaplaşmaların hepsinden de alnımızın akıyla çıktık. Şimdi aynı mücadeleyi ekonomide veriyoruz. 2008’i hatırlayın, aynı durum söz konusuydu, ‘Bizi bu teğet geçecek’ dedim. Hatırlayın, bizi teğet geçti. Burada meselenin dolar olmadığını, meselenin faiz olmadığını anlamak için şöyle bir adım geriye çekilip akıl, izan ve vicdan penceresinden fotoğrafa bakmak yeterlidir.

YATIRIM, İSTİHDAM, ÜRETİM

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Biz ülkemizde nasıl tüm vatandaşlarımızı en geniş hak ve özgürlüklere kavuşturmuşsak, inşallah ekonomide de unutmayın yatırım, istihdam, üretim, ihracat, büyüme merkezli yeni programımızla refahı yaygınlaştıracağız. Bugün demokrasiyi konuşuyoruz, yarın milletimizin refahını nasıl arttırdığımızın muhasebesini yapacağız.”

28 ŞUBAT HEP GÜNDEMİMİZDE

Erdoğan, katılımcıların sorularını da yanıtladı. “28 Şubat’ta siz neler yaşadınız, siz neler düşündünüz? Bu problemin çözümü için siz neler hissediyordunuz?” sorusuna, “Düşüncemiz, ‘Biz bu işin hesabını Allah’ın izniyle soracağız’ dedik ve Rabb’im o fırsatı verdi. Göreve geldiğimiz andan itibaren arkadaşlarımızın inanın bana hep sordukları, bu 28 Şubat meselesi hep gündemimizde oldu. Dedik ki ‘Biz o mağdur, mazlum olan tüm kardeşlerimizin haklarını da kendilerine iade edeceğiz’. Bunu da büyük oranda başardık” yanıtını verdi.

BEDELİNİ AĞIR ÖDERLER

15 Temmuz gazisi Halit Şener’in “Belki kısa vadede darbeler gündeminizde olmayabilir. Tekrarlanmaması için tavsiyeleriniz nedir?” sorusuna Erdoğan, şu cevabı verdi: “Bu işin banisi, bu işin bir numaralı sorumlusu kimdir dendiği zaman FETÖ terör örgütü. Her an her şeye hazır olmamız lazım. Ama bundan sonraki süreç 15 Temmuz gibi olmaz. Bundan sonraki süreçte biz birçok şeye hazırız. Bedelini ağır öderler.”

SANA HESAP VERME SORUMLULUĞU YOK

“Bay Kemal Merkez Bankası’na randevu istiyor. Merkez Bankası da buna randevu veriyor. Bağımsız ya, bağımsızlığının gereği olarak randevu veriyor. TÜİK ile ilgili de kalkıyor gelmek istiyor. Tabi İstatistik Kurumu Başkanımız bunlara randevu vermiyor. Bu devletin kurumlarının sana veya avanene hesap verme sorumluluğu yoktur. Onlar hesabı sadece sorumlusu olduğu birinci derecede Cumhurbaşkanı, bunun dışında da ilgili bakanlara verirler.”

KADINLARIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, “Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 87. yıldönümü” nedeniyle yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı: “Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 87. yıldönümünü kutluyoruz. Türkiye İstiklal Harbimizde destan yazan kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkını birçok Avrupa ülkesinden önce vermiştir. Kadınlarımızın bu imkâna Avrupa’daki hemcinslerinden çok daha evvel kavuşması milletimizin kadınlara bakışını yansıtan önemli bir göstergedir. Kadınların siyasete ve sosyal hayata katılım mücadelesindeki kazanımlarının çoğunun altında AK Parti’nin imzası vardır. AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı olarak hak ve adalet mücadelesinde kadınlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz.”

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İstihdam#İhracat

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