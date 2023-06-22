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Ekonomide karar günü! Günün sorusu: Faiz ne kadar artacak

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#PPK#Para Politikası Kurulu#Hafize Gaye Erkan
Ekonomide karar günü Günün sorusu: Faiz ne kadar artacak
Neşe Karanfil
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2023 07:00

Ekonomi yönetiminin ilk sınavı bugün. Politika faizinin artırılacağına kesin gözüyle bakılırken, ne kadar artırılacağı konusunda değişik tahminler yapılıyor. Faizde yapılacak artışın yanı sıra verilecek mesajlar da gelecek döneme ilişkin sinyal içereceği için piyasa tarafından dikkatle takip edilecek.

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Para Politikası Kurulu (PPK) yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanacak. Önceki yönetimden gelen dört üyeyle birlikte gerçekleşecek toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak. Politika faizinin artırılacağına kesin gözüyle bakılırken, ne kadar artırılacağı konusunda değişik tahminler yapılıyor. Politika faizinin yüzde 15’ten 40’a kadar artırılabileceği yönünde tahminler var. Faizde yapılacak artışın yanı sıra verilecek mesajlar da gelecek döneme ilişkin sinyal içereceği için piyasa tarafından dikkatle takip edilecek.

HANGİ KRİTERİ ESAS ALACAK

PPK toplantısına katılacak isimler, Erkan dışında Emrah Şener, Mustafa Duman, Taha Çakmak ve Elif Haykır Hobikoğlu. Elif Haykır Hobikoğlu Banka Meclisi’nden üyelik yapıyor. Şener, Duman ve Çakmak Merkez Bankası’nda başkan yardımcılığı görevini yürütüyor. PPK’da alınacak karar saat 14.00’da yazılı olarak duyurulacak.

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Dinamik Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, bugün yapılacak toplantıda ortodoks politika düzlemine geçileceğini belirterek, bir hafta vadeli repo faizinin 1.150 baz puan artışla yüzde 20’ye doğru artırılmasını beklediklerini ifade etti. Erkan bugün yapılacak faiz hamlesinin gevşek parasal duruştan uzaklaşmanın başlangıcını işaret edeceğini kaydederek, ilk toplantıda olduğu gibi bundan sonrakilerde de faiz artışının, duruma göre devam ettirilebileceğini söyledi. Merkez Bankası’nın çeşitli eşik seviyeleri gösterge olarak alabileceğine değinen Erkan, ilk olarak ticari kredi faizlerinin dikkate alınabileceğini dile getirdi. Erkan, “TCMB eşlenik bir seviye yakalamak ve biraz da sıkılaşma sağlamak için politika faizini yüzde 15’in üzerine çıkarmayı düşünebilir” dedi. İkinci eşiğin TL mevduat faizleri olabileceğini kaydeden Erkan, şöyle devam etti: “Politika faizi ile mevduat faizi arasındaki bağıntıyı sağlamak amaç olacaksa faizin yükseltilebileceği ikinci dilim yüzde 25-30 bandı olacaktır. Enflasyon ve beklenti kanalı baz alındığında ise yüzde 40 bandı öne çıkıyor.”

İLK ETKİLER NEREDE ORTAYA ÇIKACAK

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İlk olarak politika faizine yakın olan faizler etkilenecek. Bunların başında ticari kredi faizleri, değişken faizler ve tahvil faizleri geliyor. Kredi kartı faizleri ile KHM faizlerinde de politika faizi esas alındığı için artış görülecek. Politika faizinin yüzde 16’ya çıkarılması halinde yapılan tahmini hesaba göre aylık kredi kartı faizi yüzde 2.05’e, gecikme faizi de yüzde 2.35’e yükselecek.

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#PPK#Para Politikası Kurulu#Hafize Gaye Erkan

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