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Ekonomide güçlü bir strateji gerekiyor

Güncelleme Tarihi:

#Faik Öztrak#CHP#İşsizlik
Ekonomide güçlü bir strateji gerekiyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2022 07:00

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Türkiye kalıcı ve sürdürülebilir istihdam artışını ve işsizliği alt etmeyi ancak güçlü bir ekonomik strateji ve güven uyandıran kadrolarla sağlayabilir” dedi.

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ÖZTRAK ağustos ayına ait işsizlik verilerini yorumladığı açıklamasında şunları belirtti: “Ağustosta daha çok çalışmak istediği halde çalışamayanların sayısı 444 bin, iş bulma ümidini yitirdiği için iş aramayanların sayısı ise 498 bin azalmış. Temmuzda bu sırasıyla 456 bin ve 448 bin artış göstermişti. Verilerin tek bir ayda bu kadar oynaklık göstermesi normal değil.

Özellikle çalışabilir erkek nüfusun işgücü piyasasına katılımında ciddi dalgalanmalar var. İki aydır işgücü piyasasından çekilen erkek nüfus ağustosta yeniden işgücüne katılmaya karar vermiş. Türkiye kalıcı ve sürdürülebilir istihdam artışını ve işsizliği alt etmeyi ancak güçlü bir ekonomik strateji ve güven uyandıran kadrolarla sağlayabilir. Az kaldı. Milletin ekmeğini, aşını, işini büyütecek, siyasi tarihimizin farklı ve köklü damarlarından gelen altı parti bir araya geldi.”

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#Faik Öztrak#CHP#İşsizlik

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