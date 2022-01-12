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'Ekonomide de adalet olması gerekir'

#Kemal Kılıçdaroğlu#Ekonomi#Adalet
Ekonomide de adalet olması gerekir

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “Gencecik evlatlarımız evleniyor ama geçinemedikleri için baba evine sığınıyorlar. Ekonomiyi bu hale getirdiler. Konut alana vatandaşlık veriyorlardı, baktılar bu tutmadı, bankaya 500 bin dolar yatırana vatandaşlığı satıyorsun ya. Türkiye’yi öyle bir itibarsızlaştırdılar ki, içim acıyor. Zaten Türkiye’nin sorunu da o, adalet ve ahlak” dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın ‘çoklu organ yetmezliği’ yaşadığını savunarak, “Şu anda devlet yönetilmiyor” dedi. Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup toplantısında özetle şöyle konuştu:

HANİ DEVLETİN DİNİ ADALETTİ?

“Devleti ekonomik bağlamda sağlıklı yönetmek istiyorsanız ekonomide de adalet olması lazım. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi lazım. Gencecik evlatlarımız evleniyor ama geçinemedikleri için baba evine sığınıyorlar. Ekonomiyi bu hale getirdiler. Ankette soruluyor, ‘Türkiye iyiye mi kötüye mi gidiyor’ diye. ‘İyiye gidiyor’ diyenlerin oranı yüzde 10. Sadece biz söylemiyoruz, Anayasa Mahkemesi Başkanı da ‘2021’de bireysel başvuruların yüzde 73’ünden fazlası adil yargılanma hakkı için’ diyor. Adaleti sağlayamazsanız devleti yönetemezsiniz, güveni sağlayamazsınız, bir araya gelemezsiniz, toplumsal bilinciniz gelişmez, dostluk kuramazsanız, düşmanlık yaratırsınız. Ee, devletin dini adaletse bunların yaptığı ne? Bunun sorgulanması lazım. Her yerde adaletsizlik var, toplum da bunun farkında.

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‘ARAŞTIRMAYALIM’ DEDİLER

20 Aralık’ta dolarda düşüş oldu, birileri 18 liradan dolarını bozdurdu iki gün sonra 13 liradan aldı, milyarlarca lira para kazandı. Dedik ki ‘bunu araştıralım’. AK Parti ve MHP, ‘hayır araştırmayalım’ dedi. Ankete katılanların yüzde 81’i, AK Parti seçmeninin yüzde 66.2’si, MHP seçmeninin yüzde 74.5’i bu araştırma önergesinin kabul edilmesi gerekirdi diyor. Devlet soyulacak organ değil.

HANİ FAİZLER DÜŞÜYORDU?

Bir yılda akaryakıta 46 kez zam geldi. Cumhuriyet tarihinde biz böyle bir şey yaşamadık. Dolar artıyor zam, düşüyor zam. Hadi yükselince zam yapıyorsun bunu anladık, düşünce niye yapıyorsun? Hazine tam takır ondan mı? Galiba trafik sorununu böyle çözecekler. Elektriğe yüzde 127 zam, insaf ya. Zamdan sonra fason iş yapan küçük işletmelerin yüzde 90’ı kapatıldı, belki bunların tamamı AK Parti’ye oy verdiler. Devletin beş yıllık borçlanma faizi kasımdan bugüne yüzde 19’dan 26’ya çıktı. Hani faizler düşüyordu? Kim ödeyecek, 84 milyon. Faiz artıyor dolar da yükseliyor yani vatandaş iki ayrı yerden negatif olarak etkileniyor. Geliri eriyor, fakirleşiyor.”

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‘BAHÇELİ’YE KAPAK OLSUN’

Kılıçdaroğlu konuşmasında “Tam bir çöküş yaşanıyor ekonomide. Üç ayrı yerden çöküşü paylaşacağım” diyerek şöyle devam etti: “Birincisi, yüksek mevduatı olanlara verilen kur garantili rüşvet. İkincisi, baktılar maya tutmuyor dolar yukarı doğru gidiyor, ihracatçılara gelirinin yüzde 25’ini getirip bankaya yatıracaksın diyor. Üçüncüsü, Bahçeli’ye kapak olsun bu, vatandaşlığı satma. Konut alana vatandaşlık veriyorlardı, baktılar tutmadı, bankaya 500 bin dolar yatırana vatandaşlığı satıyorsun. Türkiye’yi öyle bir itibarsızlaştırdılar ki içim acıyor. Bütün ülkücüler, milliyetçiler adına Sayın Bahçeli’ye soruyorum, bu maddeye hangi gerekçeyle evet diyeceksiniz. Hadi AK Partilileri saymıyorum, onlar sultanın sofrasına oturdular ama MHP’lilerin sultanın sofrasına oturduğunu zannetmiyorum.

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6 AYDA DÜZELTECEĞİZ

Zaten Türkiye’nin sorunu da o, adalet ve ahlak. Adaleti kaybettiğinizde ahlak, ahlakı kaybettiğinizde itibar olmaz. İtibarı kaybettiğinizde dünya size farklı bir gözle bakar. Ama kimse umutsuzluğa kapılmasın. Bunların tamamını düzelteceğiz, 6 ay içinde, Allah’ın izniyle göreceksiniz.”

Kılıçdaroğlu dün, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile akşam yemeğinde bir araya geldi. CHP’den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu yemekte ülke meselelerine dair fikir alışverişinde bulundu. CHP Lideri dün ayrıca Ankara Şehir Hastanesi’ne giderek, burada tedavi gören Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu’nun sağlığı hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Ekonomi#Adalet

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