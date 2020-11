Ekonomi ve hukukta reform başlıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Namık Kemal Stadı’nda gerçekleştirilen AK Parti Tekirdağ İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada özetle şu mesajları verdi: “Dünyada ve bölgemizde yaşananlarla, küresel düzen sarsıntılarla karşı karşıya kalmıştır. Türkiye’yi vesayetle, terörle, darbeyle istedikleri çizgiye getiremeyeceklerini görenler ekonomimize de saldırmışlardır. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan sanayiye her alanda AK Parti olarak biz büyüttük, ileriye taşıdık. Karşımıza çıkan sorunları aşmak için her türlü çabayı gösteriyoruz.

ENFLASYON TEK HANE OLACAK

Ekonomide yeni bir yaklaşımı hayata geçireceğimizi paylaşmıştık. Tüm kesimlerle yakın diyalog ve işbirliği halinde ekonomide ve hukukta yeni reform dönemi başlatıyoruz. Amacımızın, dünyanın değişim sürecinden geçtiği şu dönemde ülkemizi geliştirmek ve kalkındırmak olduğunun altını çiziyorum. Önceliğimiz şüphesiz ki enflasyonu tek haneye çekmektir. İstihdamı arttırarak vatandaşlarımızın iş ve aş endişelerini kaldırmak da temel önceliklerimizdendir.

YATIRIMCILARA ÇAĞRI

Yerli ve uluslararası yatırımcılara, ülkemize güvenmeleri ve yeni yatırım çağrısında bulunuyorum. Ekonomi politikalarımızı fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makro ekonomik istikrar olmak üzere 3 sac ayağı üzerinde inşa ederek, inşallah hedeflerimize ulaştıracağız.

İNSAN HAKLARI ÖNEMLİ

Geçtiğimiz sene ilan ettiğimiz Yargı Reformu Strateji Belgesi önemli düzenlemeler içeriyor. Bunların bir kısmı TBMM tarafından çıkarıldı. Yeni reform paketleriyle ilgili hazırlıklarımız devam ediyor. İnsan hakları eylem planına ehemmiyet veriyoruz. Temel hakların korunmasından mülkiyet hakkına kadar pek çok ilave hükümleri istişare ederek bu eylem planına ekleyeceğiz. En büyük reformları, değişimleri hayata geçiren parti olarak bu süreci açmanın asli görevimiz olduğuna inanıyorum. Her zorluğu nasıl milletimizle aşmışsak, bugün de hep birlikte geride bırakacağız.”







AŞI RANTA KURBAN EDİLMEMELİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 102’si yoğun bakım olmak üzere 486 yatak kapasiteli Tekirdağ Şehir Hastanesi’nin açılışını yaparken ise koronavirüs aşı çalışmalarına değinerek, “Milyonlarca insanın hayatını ilgilendiren bir meselede rant ve kar hesabının yapılması utanç vericidir. Aşı insanlığın ortak malı olmalı, şirketlerin kar hırsına kurban edilmemelidir. Zengin fakir demeden tüm ülkelerin aşıya erişiminin olması çok önemlidir” dedi.

‘VATANA GÖZ DİKENİN SONU ÇOK ACI OLUR’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ´ın Çorlu ilçesindeki 105´inci Topçu Alay Komutanlığı’nda düzenlenen ‘41’inci Komando Tugay Komutanlığı Sancak Verme Töreni’ne katıldı. 41’inci Komando Tugay Komutanlığı sancağını, Tugay Komutan Yardımcısı Kurmay Albay Süleyman Akbay’a teslim eden Erdoğan, askerlikte sancağın anlamını, önemini anlatırken, gerektiğinde can pahasına korunması gereken kutlu bir emanet olduğunu, en iyi Türk askerlerinin bildiğini vurguladı. Erdoğan özetle şu mesajları verdi:

‘SON NEFER CAN VERMEDEN...’

“Hamdolsun, Türk ordusunun hiçbir birliğinin sancağı, son neferi de can vermeden toprağa düşmemiştir. Vatan topraklarında bin yıldır kesintisiz devam eden mücadelemizin her anında, her cephesinde ecdadımız bu anlayışla nice destanlar yazmıştır. Bugün de sizler elde ettiğiniz zaferlerle o şanlı ecdadın, şanlı torunları olduğunuzu her gün, yeniden ispatlıyorsunuz.

Böyle bir ordunun başkomutanı sıfatını taşıyor olmaktan daha büyük bir onur, daha büyük bir mutluluk yoktur.

Her kim vatan topraklarına, bayrağımıza, ezanımıza göz dikerse bilsin ki kendisini komandolarımızın elinde acı bir akıbet bekliyordur. Her kim milletimizin birliğine, beraberliğine, geleceğine göz dikerse bilsin ki karşısında komandolarımızı bulacaktır. Gazanız mübarek, yolunuz açık, atışlarınızı isabetli, yüreğiniz ferah, zaferiniz bol, Allah yardımcınız olsun.”