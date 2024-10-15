Ekonomi Nobeli Acemoğlu’na

Haberin Devamı

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi’nde düzenlenen basın toplantısında, Nobel Ekonomi Ödülü’nün kazananları açıklandı. Açıklamada 2024 Nobel Ekonomi Ödülü’nü, kurumların oluşumu ve refaha etkilerine ilişkin çalışmalarından dolayı Türk Prof. Dr. Daron Acemoğlu, İngiliz Prof. Dr. Simon Johnson ve İngiliz Prof. Dr. James Robinson’un kazandığı bildirildi.

‘NOBEL’Lİ ÜÇÜNCÜ TÜRK OLDU

Orhan Pamuk (edebiyat) ve Aziz Sancar’ın (kimya) ardından Nobel alarak Türkiye’ye gurur yaşatan Daron Acemoğlu, 1967 yılında İstanbul’da doğdu. İlköğrenimini Kadıköy’deki Aramyan Uncuyan Ermeni İlkokulu’nda tamamladıktan sonra, 1986’da Galatasaray Lisesi’nden mezun oldu. Lisans derecesini İngiltere’nin York Üniversitesi’nde Matematiksel Ekonomi ve Ekonometri Bölümü’nde (1989) tamamladı; yüksek lisans (1990) ve doktora (1992) derecelerini Londra Ekonomi Okulu’ndan aldı. 1992-1993 yılları arasında Londra Ekonomi Okulu’nda ders verdi. 1993’ten itibaren akademik kariyerine ABD’de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) devam ediyor.

Haberin Devamı

HÜRRİYET’E ANLATMIŞTI

2012 ve 2016 yıllarında Hürriyet’e röportajlar veren Acemoğlu, bugün Nobel ödülü almasını sağlayan çalışmalarına yönelik “Araştırma konularımın çoğunun temelinde lisedeyken Türk toplumundaki problemlerin beni rahatsız etmesi ve ilgilendirmesi var” demişti.

EN ÇOK ALINTI YAPILAN 10 EKONOMİST ARASINDA

2000 yılında ekonomi profesörü ve 2019 yılında da üniversitede bir öğretim üyesine verilebilecek en yüksek unvan olan enstitü profesörü olan Acemoğlu; siyasal ekonomi, ekonomik kalkınma, ekonomik büyüme, gelir ve ücret dengesi eşitsizliği, çalışma ekonomisi, iktisat teorisi ile beşeri sermaye ve eğitim konularında çalışmalar yapıyor. Siyaset bilimci James A. Robinson’la yazdığı Diktatörlük ve Demokrasinin Ekonomik Kökenleri (2006) ile Ulusların Düşüşü: Güç, Refah ve Yoksulluğun Kökenleri (2012) adlı eserleri çok sayıda ödüle değer görüldü. Acemoğlu 2021 yılındaki IDEAS/RePEc araştırma veri tabanına göre dünyadaki en çok alıntı yapılan ilk 10 ekonomist arasında yer alıyor.

Haberin Devamı

DÜNYANIN EN SAYGIN ÖDÜLÜ

İsveçli Alfred Nobel’in vasiyeti üzerine ölümünden sonra 9 Haziran 1900’de kurulan Nobel Vakfı’nın insanlığa hizmette bulunanlara verdiği ödüller, dünyada en saygın ödüller olarak kabul ediliyor.

BAKAN ŞİMŞEK TEBRİK ETTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Prof. Dr. Daron Acemoğlu’nu tebrik etti. Şimşek, X hesabından yaptığı açıklamada “Kurumların oluşumu ve refaha etkisine yönelik çalışmalarıyla 2024 yılı Nobel Ekonomi Ödülü’nü kazanan değerli ekonomist Sayın Daron Acemoğlu’nu yürekten tebrik ediyoruz “ ifadelerini kullandı.

KARAHAN DA KUTLADI

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da tebrik mesajında “Kurumların oluşumu ve ekonomideki rollerine yönelik çalışmalarıyla yeni bir literatür oluşturan, 2024 yılı Nobel Ekonomi Ödülü’nün sahibi olarak bizleri gururlandıran Daron Acemoğlu’nu canıgönülden tebrik ediyorum” dedi.