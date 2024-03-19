Ekonomi mesajı: Tüm göstergeler doğru yönde

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Erdoğan özetle şunları söyledi: “Bunlardan (CHP) bir şey olmaz. Şehrin kaybolan son 5 yılını telafi etmenin ötesinden Ankara’yı, Türkiye Yüzyılı’na hazırlayacak yeni bir dönemin kapılarını Turgut kardeşimizin açacağına ben inanıyorum. Cumhurbaşkanı olarak ben yanındayım. Cumhur İttifakı olarak biz yanındayız. Vereceğimiz desteklerle sadece Keçiören değil, Ankara’mız yeninden ayağa kalkacak. Bu beyefendi (Mansur Yavaş) geldi geleli yollarda ne asfalt, ne şu, ne bu, hiçbir şey yok. Havalimanından şehir merkezine kadar ne yapıyorsak biz yapıyoruz. Metro falan yok, derdi de yok. Ankara böyle, İstanbul böyle, İzmir böyle... Nerede CHP belediyesi varsa her taraf dökülüyor, rezalet.

DESTELERİ GÖRDÜNÜZ...

Şehirlimize kamu bütçesinden tahsis ettiğimiz devasa bütçelerin bunların elinde nereye gittiği meçhul. Gerçi son dönemde bu paraların akıbetine dair bazı ipuçları görmeye başlamadık değil. Desteleri gördünüz değil mi? Demetleri, dolarları gördünüz değil mi? Hayırdır ya ne iş bu? Ankara, İzmir ve İstanbul’da bunları 31 Mart’ta emekli edeceğiz.

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GÖNLÜNÜZ RAHAT OLSUN



Uyguladığımız ekonomik program üzerinden şüpheler oluşturarak seçim sonrası için felaket tellallığı yapanlar her zamanki gibi kısa vadeli vurgun amaçlıyor. Hem piyasaların hem vatandaşımızın gönlü rahat olsun. Cumhurbaşkanı Yardımcımızla, Hazine ve Maliye Bakanımızla, diğer bakanlarımızla, bürokratlarımızla ekonomi programımızın başarısı için yoğun mesai sarf ediyoruz. Milli gelirden istihdama, ihracattan kamu mali dengesine kadar tüm göstergeler doğru istikamette gittiğimizi gösteriyor. En büyük sorunumuz olan enflasyonun yılın ikinci yarısından itibaren hızlı düşüşünü beraberce izleyeceğiz.”