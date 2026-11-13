"Ekolojiyi ekonomiye feda edemeyiz"

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ANTALYA’daki COP31 İş Forumu’na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi: “İklim krizinin ulaştığı ürkütücü boyutlar küresel ölçekte kararlı adımlar atılmasını zorunlu kılıyor. Bu anlayışla COP31 taahhütlerin somut sonuçlara dönüşmesine imkân verecek bir uygulama konferansı olarak tasarladık. Liderler zirvemizin ilk gününü Sıfır Atık konusuna ayırdık. Zirvemizin ikinci gününde ise Dirençli Şehirler ve Sürdürülebilir Çevre temalarına odaklandık. Türkiye malum 6 Şubat 2023’te asrın deprem felaketiyle sarsılmış bir ülkedir. 11 şehrimizi etkileyen bu felakette 53 binden fazla canımızı kaybettik. 6 Şubat depremlerinin ardından 3 yıldan daha kısa sürede 455 bin konut ve iş yeri inşa ederek deprem bölgemizi yeniden ayağa kaldırdık. Zirvede bu alandaki tecrübelerimizi katılımcılarla paylaşma imkânı bulduk. İklim değişikliğinin ağır etkilerine maruz kalan Afrika ve Pasifik ülkelerinin karşılaştığı zorlukları da gündeme taşıdık. Küresel karbon bütçesini tüketen gelişmiş ülkeler emisyon azaltımında ve finansmanda daha fazla sorumluluk üstlenmelidir. Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma hakkı korunmalı, iklim krizinin bedelini en ağır ödeyen toplumlar güçlü biçimde desteklenmelidir. ‘Her koyun kendi bacağından asılır’ anlayışıyla hareket edilirse, çok daha büyük sıkıntıların, çok daha yıkıcı felaketlerin kapısı aralanacaktır.

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İŞ DÜNYASI ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI

Önümüzdeki günlerde müzakere başkanı Avustralya’nın da katkılarıyla belirlediğimiz 10 öncelikli alanda somut ilerleme sağlamayı hedefliyoruz. Böyle evrensel bir mücadelede salt hükümetlerin gayretiyle başarıya ulaşılamaz. İş dünyasının da elini taşın altına koyarak sorumluluk üstlenmesi gerekir. Bugün karşılaştığımız zorluklarda geçmişte çevreyi hoyratça kirletmenin, kaynakları hoyratça sömürmenin büyük payı vardır. 50 sene, 100 sene önce yapılan yanlışlar şimdi tek tek karşımıza çıkıyor. Eğer bugün biz de aynı hataları tekrarlar, ekolojiyi ekonomiye feda edersek bunun bedelini evlatlarımız ödeyecektir. Böyle bir yanlışa zaten biz izin vermeyiz. İş çevrelerimizin de buna müsaade etmeyeceğine inanıyorum.

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NÜKLEER GÜÇ SANTRALLARIMIZIN SAYISINI ARTIRACAĞIZ

Türkiye olarak 2053 hedefimizi net sıfır emisyon olarak ilan ettik. Bu doğrultuda yeşil kalkınma yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. 2021’de hazırladığımız yeşil mutabakat eylem planımızla kamu kurumları ve özel sektörümüzle birlikte yeşil dönüşüme yönelik kapsamlı bir yol haritası oluşturmuştuk. Önceki gün bu planı 2026-2030 dönemini kapsayacak şekilde yeniden güncelledik. Temel hedefimiz; iklim değişikliğiyle mücadele ederken, sanayimizin rekabet gücünü arttırmaktır. Bu süreçte rüzgâr, güneş, hidroelektrik gibi yeşil enerji yatırımlarını teşvik etmeyi sürdüreceğiz. Aynı şekilde nükleer güç santrallarımızın sayısını artıracağız. Her yıl on milyarlarca dolarını enerji ithalatına harcayan bir ülke olarak kendi kaynaklarımızı en üst düzeyde devreye almaya odaklanıyoruz. Elektrik kullanımının yaygınlaştırılması bir diğer önceliğimizdir. Gelecek 10 senede planımız en az yüzde 50 oranında artış sağlamaktır.

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ÜLKEMİZİ ÇATIŞMALARDAN UZAK TUTUYORUZ

Türkiye hayallerini hedeflere, hedeflerini gerçeklere dönüştürmede usta bir ülkedir. Hükümetlerimiz döneminde son 24 yılda nice başarıya imza attık, nice zorluğun üstesinden geldik, nice badireyi suhuletle atlattık. Etrafımız yangın yerine çevrilmişken bugün de aynısını yapıyoruz. Ülkemizi çatışmalardan uzak tutuyor, bölgemizde barış ve istikrarın tesisi için samimiyetle çalışıyoruz. Enerji fiyatlarındaki aşırı yükseliş herkes gibi elbette bizleri de etkiliyor. Ama buna rağmen büyümeden, kalkınmadan, yeni yatırımlarla halkımızın refahını artırmaktan vazgeçmiyoruz. Türkiye bölgesinin istikrar ve güven adası konumunu son aylarda hem de çok güçlü biçimde teyit etmiştir. Uluslararası yatırımcıların ve kurumların Türkiye’ye güveni artarak devam etmektedir. Dünya Bankası’nın kredi portföyünde dünyada birinci sıradayız. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nda ise 6 yıldır zirvedeyiz. Bu sabah (dün) 4 büyük Kalkınma Bankası’yla toplam 5.1 milyar dolarlık 10 anlaşma imzalandı. Bu kaynaklar çiftçimize, ihracatçımıza, kobilerimize ve ülkemizin kalkınma projelerine aktarılacak.

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Ancak şunu da hepimiz biliyoruz. Finansman tek başına yeterli değildir. Asıl dönüşüm, sizlerin vizyonuyla, sizlerin cesaretiyle, iş dünyamızın yapacağı yeni yatırımlarla gerçekleşecektir. Biliyorsunuz bunu savunma sanayisinde başardık. Başka alanlarda da aynı başarıyı yakalamamız pekâlâ mümkündür. Bizler de bu dönüşüm sürecinde sizleri yalnız bırakmayacağız. Aktif sanayi politikalarımızla HİT30 programımızla, Eximbank’ımızla her zaman iş dünyamızın yanında olacağız. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bu güzel buluşmaya vesile oldukları için teşekkür ediyorum. Antalya’da kurduğunuz ilişkilerin kalıcı ortaklıklara ve somut yatırımlara dönüşmesini temenni ediyorum. COP31’in başarıyla düzenlenmesine katkı sağlayan herkesi, başta Murat Kurum kardeşimi tebrik ediyorum.”

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COP31 DİPLOMASİSİ

DÜNYANIN dört bir yanından liderlerin katıldığı Antalya’daki COP31 Zirvesi yoğun bir diplomasi trafiğine de sahne oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, KDC Cumhurbaşkanı Tshisekedi, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Libya Başbakanı Dibeybe, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou N’Guesso ve Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi ile bir araya geldi. Görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüşmesinde, İran-ABD arasındaki çatışmaların bir an evvel sona ermesi ve kalıcı barışın sağlanması temennisini dile getirdi. Erdoğan, istikrarın hâkim olduğu bir dönemin başlatılabilmesi için uzlaşı zemininin güçlendirilmesi ile diplomasiye şans verilmesi gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha fazla vakit kaybetmeden müzakere masasının kurulmasının önem arz ettiğini, Türkiye’nin barış odaklı gayretleri bölgedeki kardeş ülkelerle desteklemeyi sürdüreceğini vurguladı.

1.5C HEDEFİNİ ULAŞILABİLİR KILALIM

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi’ne ilişkin yaptığı yazılı açıklamada ise özetle şunları söyledi: “Antalya’da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi’ne katılan tüm devlet ve hükümet başkanlarına en derin şükranlarımı sunuyorum. Uluslararası alanda büyük sınamaların yaşandığı bir dönemde, bir araya gelmeniz ve mesajlarınızı bizzat iletmeniz özel bir önem taşıyor. Burada bulunmanız, iklim eylemine yönelik siyasi taahhüdünüzü ve karşı karşıya olduğumuz sınamaların işbirliğiyle üstesinden gelebileceğimize olan inancınızı ortaya koymuştur. Görüşmelerde ortaya çıkan geniş ortak zemin beni cesaretlendirdi. Hükümetler; ulusal öncelikler ve politikalar aracılığıyla yönlendirme sağlarken, işletmeler, finans kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum bu öncelikleri eyleme dönüştürmeye yardımcı olabilecek kaynak, uzmanlık ve deneyimi sunmaktadır. Devam eden müzakerelerde, tüm Tarafları Liderler Zirvesi’nin yapıcı ruhunu sürdürmeye teşvik ediyorum. Antalya’da sergilenen siyasi taahhüt, Paris Anlaşması kapsamında yürütülecek çalışmalar bakımından cesaret verici niteliktedir. Bu kararlılığımızı sürdürelim, uygulama yönündeki çabalarımızı devam ettirelim ve 1.5C hedefini ulaşılabilir kılalım.”