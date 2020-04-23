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DHA
Haber Giriş: 23.04.2020 - 19:48,Son Güncelleme:

Ekmek satma kavgasında 2 kişi yaralandı

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Ekmek satma kavgasında 2 kişi yaralandı
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Kahramanmaraş'ta, market çalışanı Ahmet G. (40) ile bakkal Yusuf U. (42) arasında çıkan 'marketin önünde ekmek satma' tartışması, silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında market sahibinin kardeşi Muhammet Mustafa K.'nın (27), elindeki tüfeğin ateş alması sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Sümer Mahalles'inde meydana geldi. Bakkal Yusuf U., Ahmet G.'nin çalıştığı marketin önüne aracıyla gelip, mahalleye ekmek satmak istedi. Ahmet G.'nin "Burada ekmek satamazsın" demesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Yusuf U. ailesini çağırınca tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada market sahibinin kardeşi Muhammet Mustafa K. (27) olay yerine geldi. Kavgayı gören Muhammet Mustafa K., av tüfeğiyle havaya ateş açtı. Bunun üzerine Yusuf U., Muhammet Mustafa K.'nın elinden tüfeği almaya çalıştı. Yaşanan boğuşma sırasında tüfek yeniden ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Yusuf U.'nun ailesinden 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayın ardından Muhammet Mustafa K., av tüfeğiyle polis ekiplerince gözaltına alınıp sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

Ekmek satma kavgasında 2 kişi yaralandı
Ekmek satma kavgasında 2 kişi yaralandı

İHLAL SUÇUNDAN 5 KİŞİYE CEZA

Öte yandan kavgaya karışan 5 kişi hakkında 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre idari işlem yapılacağı belirtildi.

 


Ekmek satma kavgasında 2 kişi yaralandı

Ekmek satma kavgasında 2 kişi yaralandı

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