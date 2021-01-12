Ekmek kasalı soygun
İstanbul’da maskeli soyguncular, Bakırköy, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Kadıköy, Güngören, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Başakşehir ve Ümraniye’de aralarında kuyumcu dükkânlarının da bulunduğu 7 işyerini ve 2 evi soydu, 5 açıktan hırsızlık gerçekleştirdi. Soyguncuların kuyumcu dükkânlarına girerek altınları ekmek kasalarına doldurduklarını belirledi.
Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, soyguncuların levyelerle kapılarını açtıkları kuyumcu dükkânlarına girerek altınları ekmek kasalarına doldurduklarını belirledi.
HEPSİ SABIKALI
Özel Harekât Timleri desteğinde başlatılan operasyonla 11 suç kayıtlı Nihat Ö., 19 suç kayıtlı Oğuz K., 10 suç kayıtlı Fatih Ö., 10 suç kayıtlı Cavit B.S., 7 suç kayıtlı Hayrettin Ç., 17 suç kayıtlı Cihan A. gözaltına alındı. Soyguncuların 10 milyon TL’lik soygun yaptıkları belirlendi. Adliyeye çıkarılan Oğuz K., Fatih Ö., Cavit B.S, Hayrettin Ç. tutuklandı.
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