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Gündem
Çetin AYDIN
Haber Giriş: 12.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ekmek kasalı soygun

Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
Ekmek kasalı soygun
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İstanbul’da maskeli soyguncular, Bakırköy, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Kadıköy, Güngören, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Başakşehir ve Ümraniye’de aralarında kuyumcu dükkânlarının da bulunduğu 7 işyerini ve 2 evi soydu, 5 açıktan hırsızlık gerçekleştirdi. Soyguncuların kuyumcu dükkânlarına girerek altınları ekmek kasalarına doldurduklarını belirledi.

Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, soyguncuların levyelerle kapılarını açtıkları kuyumcu dükkânlarına girerek altınları ekmek kasalarına doldurduklarını belirledi.

HEPSİ SABIKALI

Özel Harekât Timleri desteğinde başlatılan operasyonla 11 suç kayıtlı Nihat Ö., 19 suç kayıtlı Oğuz K., 10 suç kayıtlı Fatih Ö., 10 suç kayıtlı Cavit B.S., 7 suç kayıtlı Hayrettin Ç., 17 suç kayıtlı Cihan A. gözaltına alındı. Soyguncuların 10 milyon TL’lik soygun yaptıkları belirlendi. Adliyeye çıkarılan Oğuz K., Fatih Ö., Cavit B.S, Hayrettin Ç. tutuklandı.

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Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
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