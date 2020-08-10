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Hürriyet
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Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)
Haber Giriş: 10.08.2020 - 09:40,Son Güncelleme:

Ekmek bıçağı ile babasını bıçakladı

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Ekmek bıçağı ile babasını bıçakladı
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İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, G.T. (31) isimli kadın, tartıştığı babası H.G.'yi (53) bıçakla yaraladı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Ihlamur Sokak'ta meydana geldi. G.T. ile babası H.G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine G.T., mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile babasını karnından bıçakladı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine gelen ambulansla H.G., Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. H.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan G.T. ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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