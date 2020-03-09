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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,(DHA)
Haber Giriş: 09.03.2020 - 10:28,Son Güncelleme:/

Ekmek arasında uyuşturucu bulundu

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Ekmek arasında uyuşturucu bulundu
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ELAZIĞ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda ekmek arasında gizlenmiş 124 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolcu otobüsüyle İstanbul'a uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, H.A.'nın bulunduğu otobüsü durdurarak narkotik köpeği eşliğinde arama yaptı. Aramada otobüsün bagaj kısmında, H.A.'ya ait çantada bulanan ekmek arasına gizlenmiş 124 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A.'nın jandarmadaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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