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Ekmek arası zehir

#İstanbul#Ekmek#Zehir
Ekmek arası zehir

İstanbul’da Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 Nisan günü Gençosman Mahallesi Doğanbey Caddesi’nde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

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Araçtaki E.Y.’nin üzerinden 1.28 gram, elindeki poşet içerisindeki ekmeğin içinde de 28.01 gram esrar ve hassas terazi çıktı. E.Y. ve yanındaki R.T. gözaltına alındı. Bölgede torbacılık yaptığı belirlenen E.Y.’nin olası polis operasyonlarına karşı uyuşturucuları ekmek içine gizleyerek satacağı kişiye götürdüğü belirlendi.

Polis ekipleri, aynı mahallede uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde bilgi aldığı V.T.’nin de evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada, 2 kilo 410 gram esrar ele geçti. Emniyet’te sorgulanan R.T. serbest kalırken, E.Y. ve V.T. ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçlamasıyla çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#İstanbul#Ekmek#Zehir

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