MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEkmek arası sadaka
GeriGündem Ekmek arası sadaka
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Alperen YILDIZ / DHA
Haber Giriş: 20.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ekmek arası sadaka

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekmek arası sadaka

SİVAS kent merkezinde dün denetimlerde bulunan zabıta ekipleri, dilencilik yaptıkları belirlenen Y.K., F.T., S.P. ve Ç.A.’yı yakaladı. Polis merkezine götürülen dilencilerin üzerleri ve eşyaları arandı. Dilencilerden S.P.’nin yanındaki poşette bulunan 2 ekmeğin ağırlığı dikkat çekti.

Ekmeklerden birinin arasından madeni paralar, diğerinden ise cüzdan içinde kâğıt para olmak üzere toplam 222 TL çıktı. Dilencilerin üzerlerindeki paralara el koyulurken, haklarında ‘Kabahatler Kanunu’nun 33/1 maddesi gereğince işlem yapıldı.

Ekmek arası sadaka

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi