Alperen YILDIZ / DHA
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Ekmek arası sadaka
SİVAS kent merkezinde dün denetimlerde bulunan zabıta ekipleri, dilencilik yaptıkları belirlenen Y.K., F.T., S.P. ve Ç.A.’yı yakaladı. Polis merkezine götürülen dilencilerin üzerleri ve eşyaları arandı. Dilencilerden S.P.’nin yanındaki poşette bulunan 2 ekmeğin ağırlığı dikkat çekti.
Ekmeklerden birinin arasından madeni paralar, diğerinden ise cüzdan içinde kâğıt para olmak üzere toplam 222 TL çıktı. Dilencilerin üzerlerindeki paralara el koyulurken, haklarında ‘Kabahatler Kanunu’nun 33/1 maddesi gereğince işlem yapıldı.
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