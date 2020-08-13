Ekmek almaya gitti, park ettiği otomobili alev alev yandı

Olay, sabah saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. İlçede bulunan bir fırına giden Salim Toraman, kendisine ait 58 NF 758 plakalı otomobili fırının önüne park etti. Toraman'ın ekmek almak için fırında beklediği sırada, otomobili bir anda yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevlere müdahale edemeyen sürücü, Yıldızeli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangın sonrası otomobil kullanılmaz hale geldi.