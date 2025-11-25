×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ekmek almaya gitti hayatından oldu! Kepçenin altında kalan yaşlı adamın görüntüleri ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#ANTALYA#Okan Işık#Güvenlik Kamerası
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2025 10:59

Antalya'da ekmek almak için evden çıkan Okan Işık'ın (84), caddede kepçenin altında kalarak hayatını kaybetti. Okan Işık'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken kepçe operatörü teslim oldu. Olay anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi Yıldız Caddesi'nde meydana geldi. Antalya Su ve Atıksu (ASAT) İdaresi Genel Müdürlüğü'ne taşeron hizmeti veren şirkete ait kepçe ile altyapı çalışmaları yapılırken, ekmek almak için evden çıkan Okan Işık yolun karşısına geçmek istedi. Kepçe operatörü Erkan G.'nin (37) geri manevra yaptığı sırada, Işık kepçenin altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekibi, Işık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Işık'ın oğlu, babasının cansız bedeni başında uzun süre gözyaşı döktü.

Gözden KaçmasınMardinde korkunç olay Aynı aileden 3 kişi, başından vurulmuş halde ölü bulunduMardin'de korkunç olay! Aynı aileden 3 kişi, başından vurulmuş halde ölü bulunduHaberi görüntüle

Ekmek almaya gitti hayatından oldu Kepçenin altında kalan yaşlı adamın görüntüleri ortaya çıktı

OPERATÖR GERİ DÖNÜP TESLİM OLDU

Haberin Devamı

Kazanın ardından tepkilerden dolayı uzaklaşan kepçe operatörü Erkan G., kısa süre sonra geri dönerek polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan Erkan G., polis merkezine götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Okan Işık'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gözden KaçmasınKöy meydanında toplanıp böyle stres atıyorlar Çocuklara örnek olmak için yapıyoruzKöy meydanında toplanıp böyle stres atıyorlar! 'Çocuklara örnek olmak için yapıyoruz'Haberi görüntüle

EŞİNİN ÖLDÜĞÜNÜ BALKONDA ÖĞRENDİ

Bu esnada evinin balkonunda caddedeki olayı fark eden Okan Işık'ın eşi, oğlunun ağladığını görünce hayatını kaybeden kişinin eşi olduğunu öğrenerek gözyaşlarına boğuldu.

Gözden KaçmasınÖzel izin alarak bölgeye geldiler: Sadece 4 gün süreleri var Bedava toplayıp 6 bin liraya satıyorlarÖzel izin alarak bölgeye geldiler: Sadece 4 gün süreleri var! Bedava toplayıp 6 bin liraya satıyorlarHaberi görüntüle

Ekmek almaya gitti hayatından oldu Kepçenin altında kalan yaşlı adamın görüntüleri ortaya çıktı

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Diğer yandan kaza, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Okan Işık'ın kaldırımda yürüdükten sonra yolun karşısına geçmek için kepçenin geçmesini beklediği, kepçenin mucuru döktükten sonra geri manevra yapması sonucu Okan Işık'ı altına aldığı görüntülere yansıdı. Çarpmanın ardından kepçe operatörü ve çevredekilerin yardıma koşması da görüntülerde yer aldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ANTALYA#Okan Işık#Güvenlik Kamerası

BAKMADAN GEÇME!