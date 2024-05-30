'Ekmek almaya gitme' tartışmasında ağabeyini öldürmüştü... Katil kardeşe ağırlaştırılmış müebbet

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Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi’nde oturan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Mehmet Sinan Şanlı, 24 Şubat 2024’te iddiaya göre uyuşturucu alabilmek için evdeki televizyonu satmak istedi. Kardeşi Selahattin Şanlı da buna karşı çıkınca tartışma çıktı. Evdekiler araya girerek tarafları ayırdı. Ancak, bu kez iki kardeş bakkaldan ekmek almaya gitme konusunda tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Selahattin Şanlı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü. Olaydan sonra yakalanan Şanlı tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Cumhuriyet savcısının Selahattin Şanlı hakkında ‘Kardeşe karşı kasten öldürme’ suçundan 'Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası' istediği iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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Sinan Şanlı

‘EKMEK ALMA’ TARTIŞMASI

İddianamede, iki kardeş arasında tartışma yaşandığı, sanık Selahattin Şanlı’nın ağabeyine ‘Yemek hazır, git bakkaldan ekmek al’ dediği, ağabeyinin de ‘Ben gitmem sen git’ demesi üzerine kavga çıktığı belirtildi. Kavga sırasında Selahattin Şanlı’nın mutfaktan bıçağı alıp ağabeyini farklı yerlerinden bıçaklayarak öldürdüğü belirtilen iddianamede, sanığın savunması ile annesinin ifadesine de yer verildi.

Selahattin Şanlı

‘BIÇAĞI RASTGELE SALLADIM’

Sanık Selahattin Şanlı savunmasında, ağabeyini korkutmak için bıçağı salladığını belirterek, “Bıçağı ilk olarak ağabeyim tuttu. Kavga sırasında bıçağı bana doğru salladı. Bıçak yere düşünce aldım. Korkutmak amacıyla rastgele salladım. Öldürme kastım yoktu” dedi.

OĞLUNDAN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Bir oğlu mezara diğer oğlu ise cezaevine giren anne H.Ş. ise sanık oğlundan şikayetçi olmadı. Çocuklarının uyuşturucu kullanması nedeniyle bir akrabasının evinde kaldığını belirten H.Ş., “Oğullarım uyuşturucu parası bulabilmek için bana kötü davranıyordu. Ben de bir akrabamın yanında kalmaya başladım” ifadelerini kullandı.

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Sanık Selahattin Şanlı önümüzdeki günlerde hakim önüne çıkacak. (DHA)