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Ekmek almaya geldi, tezgahtaki çalışanın telefonunu çaldı

#Hırsızlık#Esenyurt#İstanbul
Ekmek almaya geldi, tezgahtaki çalışanın telefonunu çaldı

Esenyurt'ta fırına giren bir kişi, ekmek istediği tezgahtaki çalışanın telefonunu çaldı. Bozuk parasının olmadığını söyleyerek ekmeği bırakan şüphelinin, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, geçen cumartesi saat 20.30 sıralarında Esenyurt Namık Kemal Mahallesi'ndeki fırında yaşandı. Fırına gelen şüpheli ekmek istedi. Daha sonra bozuk parasının olmadığını söyleyen kişi, ekmeği de bırakıp fırından ayrıldı. Yaklaşık 20 dakika sonra telefonunun olmadığını fark eden çalışan, çalındığından şüphelendi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen çalışan, hırsızlığı fark edince görüntülerle polis merkezine gidip, şikayetçi oldu. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ekmek almaya geldi, tezgahtaki çalışanın telefonunu çaldı

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#Hırsızlık#Esenyurt#İstanbul

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