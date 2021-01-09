Ekmek almaya çıktı 4 yerinden bıçaklandı

Saat 17.50 sıralarında Yunus Kent Mahallesi 847 Sokakta meydana geldi. Tunahan Yiğit, yaya olarak ekmek almaya gittiği sırada iddiaya göre kimliği belirsiz kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Sol bacağının 4 yerinden bıçaklanan ve kanlar içinde kalan Yiğit, ihbar üzerine çağrılan sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.