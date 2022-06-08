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Ekmeği ucuza satan fırıncının iş yerine tüfekli saldırı! 'Dehşeti yaşadım'

#Antalya#Osman Soylu#Fırın

Antalya'nın Kepez ilçesinde fırıncı İ.A., 4 liralık ekmeği 2,25 liraya sattığı gerekçesiyle meslektaşı Osman Soylu’yu tüfekle tehdit edip iş yerine ateş açtı. Fırındaki Soylu ile hamile eşi Kübra Soylu ve müşteriler saldırıdan yara almadan kurtulurken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kübra Soylu, "Bir süredir bizi öldürmekle tehdit ediyordu. Adeta dehşeti yaşadım" dedi.

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Olay, öğle saatlerinde Yeşilırmak Caddesi, Sütçüler Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Soylu'ya ait fırına gelen İ.A., aracının arka koltuğundan aldığı tüfekle içeri girdi. 4 liralık ekmeği 2,25 liraya sattığı gerekçesiyle Osman Soylu ve ailesini ölümle tehdit eden İ.A., ardından dışarı çıkıp iş yerine ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, dondurma dolabını delip geçti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobiline binen İ.A. kaçtı.

Ekmeği ucuza satan fırıncının iş yerine tüfekli saldırı Dehşeti yaşadım

Polise şikayetçi olan Osman Soylu, "Daha önceden de defalarca tehdit aldık. Ben ucuza ekmek satmaya devam ettim. Tek isteğim insanların ucuz ekmek yemesi. Elinde tüfekle geldi. İçeride doğumuna 10 gün kalan eşim Kübra Soylu ve müşteriler vardı. Beni ölümle tehdit etti. Daha sonra tüfekle ateş etti. Şansımız varmış ki dondurma dolabına isabet etti. Yine insanlarımız için ucuz ekmek satmaya devam edeceğiz" dedi.

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Ekmeği ucuza satan fırıncının iş yerine tüfekli saldırı Dehşeti yaşadım

Kübra Soylu ise, "Önce ne olduğunu anlamadım. Daha sonra elindeki tüfeği görünce çok korktum. Bir süredir bizi öldürmekle tehdit ediyordu. Adeta dehşeti yaşadım" diye konuştu. 

 

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#Antalya#Osman Soylu#Fırın

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