Ekipmanları için çıraklık yapıyor... Dünya şampiyonunun 9 madalyası var

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TEKİRDAĞ’da Hamza Varol (17), çocukluk yıllarından beri yaptığı yüzmede, 2 yıl önce serbest dalış branşına yöneldi. Varol, kısa sürede milli takıma seçilerek Türkiye’de katıldığı şampiyonlarda 2 altın, 2 gümüş madalya kazandı. Varol, geçen yıl haziran ayında Sırbistan’da düzenlenen Serbest Dalış Havuz Gençler Dünya Şampiyonası’nda farklı kategorilerde 2 altın, 3 gümüş madalyanın sahibi oldu ve bugüne kadar sualtı branşında 9 madalyaya ulaştı.

YÜK OLMAK İSTEMİYOR

Annesi ev kadını, babası ise bir fabrikada çalışan Hamza Varol, girdiği üniversite sınavının ardından yaptığı tercihin sonucunu bekliyor. Varol, yaz tatilinde, yaptığı sporun malzemeleri pahalılığından dolayı ailesine yük olmamak için sanayi sitesinde bir oto tamircisinde çalışıyor. Her gün saat 08.30’da işe başlayan Varol, saat 17.30’da işten çıktıktan sonra havuza gidip antrenmanlarını yapıyor. Varol, “Biz 3 kardeşiz ve bizim sporumuz çok pahalı olduğundan dolayı babama yük olmak istemedim. Ben burada çalışarak işi öğreniyorum, kendi harçlığımı çıkartıyorum. Sonrasında istediğim ekipmanları yavaş yavaş bu harçlıkla beraber toparlamaya başlayacağım” diye konuştu.

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İKİSİ BİR ARADA ZOR

Hem çalışıp hem antrenman yapmanın zor olduğunu ama bu koşullara alıştığını belirten Varol, “Burada alıştığım zor koşullarda antrenmanda yaptığımdan performans daha iyi, daha etkili oluyor. Kazandığım para haftada bin lira civarı” dedi.

Hedefinin yeniden milli takıma seçilip dünya şampiyonasına gitmek olduğunu belirten Varol, “Bir önceki sene 7 başarı elde ettim, A Milli Takım barajını geçtim fakat milli takıma seçmediler. Hedefim tekrardan milli takıma seçilerek dünyada da ilk 10 içerisine girebilmek” ifadelerini kullandı.

‘ÇOK BAŞARILI SPORCU OLACAK’

SUALTI sporları antrenörü Sertan Aydın, “Yaş itibarıyla artık büyükler kategorisinde. Daha da çok başarılı olacağına inanıyorum. Bizim en büyük sıkıntımız malzeme eksiğimiz. Bu konuda da Hamza elinden geleni yapıyor. Çünkü sualtı sporlarının her malzemesi, bu yüzme için de geçerli. Artık sporun her malzemesi bizim ülkemiz şartlarında bize pahalı gelmeye başladı” dedi.