Ekiplere yakalanan genç kaçtı, memur bağırarak çağırdı: Bu konuda çok hassasız | Belediye başkanı o anları 'Şakası yok' diyerek paylaştı

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Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı Sağlık Mahallesi'nde meydana geldi. Araçla devriye görevinde bulunan zabıta ekibi, kaldırımda yürüyen bir kişinin yere çöp attığını gördü. Zabıta aracını gören kişi, ceza yemekten korkup koşarak kaçmaya başladı.

Araçtan inen kadın zabıta personeli, 17 yaşında olduğu öğrenilen genci uyararak kaçmamasını, sadece konuşacaklarını söyledi. Bunun üzerine çöp atan genç kaçmayı bırakırken, zabıta personeli, "Buradaki çöpü sen mi attın? Yaşın çok küçük. Bolu Belediyesi olarak çöp konusunda çok hassasız. Senden ricam çöpünü toplaman, bir daha da yere çöp atmaman. Çöpünü alır mısın yerden şimdi?" dedi. Genç, bunun üzerine özür dileyerek çöpü yerden aldı. Yaşananlar zabıtanın araç ve yaka kamerası tarafından kaydedildi.

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‘BOLU DÜNYANIN EN TEMİZ ŞEHRİ OLACAK’

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, görüntüleri sosyal medya hesabından "Bolu'da bu işin şakası yok! Normal kameralar dışında zabıta araçları başta olmak üzere birçok belediye aracına da kamera sistemi taktırdık. Yere çöp atan, izmarit atan ve tükürenlerle mücadelem sonuna kadar devam edecek. Ucunda seçim kaybetmek olsa da Bolu dünyanın en temiz şehri olacak" diye konuştu.

Bolu Belediyesi tarafından yere çöp atan kişilere yönelik 14 bin 407 TL'ye varan para cezası uygulanıyor.