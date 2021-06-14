Ekipler temizliyor rüzgârla dönüyor

Esen rüzgarla yön değiştirebilen müsilaj, İzmit Körfezi kıyılarında da etkili oldu. Kocaeli’nin Darıca ilçesi Eskihisar sahil bölgesinde bulunan teknelerin çevrelerinde görülen deniz salyası, köpüksü yapısıyla dikkati çekiyor. Burada özellikle marina bölgesinde etkili olan ve birçok bölgeyi kaplayan müsilaj, teknelerin giriş ve çıkışlarını etkiliyor. Bölgedeki müsilaj oluşumu drone’la görüntülenirken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ‘Marmara Denizi Eylem Planı’ kapsamında başlattığı temizlik seferberliğinde kentin birçok noktasında temizlik çalışmaları da devam ediyor. Çalışmalarda tekne, deniz süpürgeleri ve dalgıçların desteğiyle toplanan deniz salyaları, kentteki arıtma tesisine götürülüyor.

KURUM: GÜZEL SONUÇLAR ALIYORUZ



MARMARA Denizi Eylem Planı çerçevesinde 8 Haziran’da başlatılan deniz temizliği seferberliği aralıksız devam ederken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da güzel sonuçlar alındığını duyurdu. 5 gün boyunca yapılan çalışmalarla 1700 metreküp müsilaj temizlendiğini belirten Kurum, Twitter’dan şu mesajı paylaştı: “İnşallah çok çalışarak kısa sürede denizimizin mavi sularına kavuşacağız. İstanbul, Balıkesir, Kocaeli, Yalova, Bursa, Çanakkale, Tekirdağ’da 77 bölgede 5 gün boyunca yaptığımız çalışmalarla 1700 metreküp müsilaj temizledik. Marmara Denizi ve kıyılarındaki çalışmalarımızı 1000 personel, 22 tekne ve çok sayıda karadan temizleme ekipmanıyla sürdürüyoruz. 7 ilde toplam 944 denetim gerçekleştirdik. Farklı noktalardan 259 numune aldık. Denetimlerimiz neticesinde 54 tesise 6,8 milyon lira idari para cezası uygulandı.”

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