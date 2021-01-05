Ekipler seferber oldu! Hatay'da kaybolan genç aranıyor

Çevlik Sahili'nden 7 gün önce balık tutmak için botla denize açıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Ali Nail Gündoğan'ın (23) bulunabilmesi için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalara Çevlik Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı 3 bot ve sualtı ekibiyle denizden, jandarma ekipleri kıyıdan, insansız hava araçları da (İHA) havadan destek veriyor.

Sabahın erken saatlerinde başlanan çalışmaların yedinci gününde de Gündoğan'a ulaşılamadı. Havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmalarına yarın sabah yeniden başlanacak.

Ali Nail Gündoğan, 30 Aralık'ta akşam saatlerinde balık tutmak için denize açılmış, kendisinden haber alınamaması üzerine durum jandarma ve sahil güvenlik ekiplerine bildirilmişti.