Ekipler seferber oldu! Denize düşen kadın böyle kurtarıldı

Atatürk Anıtı arkasındaki iskelede yürüyüş yapan Dilek Karaca'nın ayağı kayıp denize düştüğünü gören vatandaşlar, durumu polis, sağlık ve Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine botla kıyıya yanaşan Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, denizde çırpınan Karaca'yı kurtardıktan sonra balıkçı barınağına götürerek karaya çıkardı. Üşüdüğü gözlenen Karaca, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Karaca'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.