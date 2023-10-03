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Ekipler şaşkına döndü! Sulama borusunda 3 kaçak göçmen

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#Kilis#Sulama Borusu#Göçmen
Ekipler şaşkına döndü Sulama borusunda 3 kaçak göçmen
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2023 10:36

Kilis'te, sınır hattında devriye görevi yapan jandarma ekipleri, sulama borusunun içine gizlenen 3 kaçak göçmeni yakaladı.

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Kaçak geçişlerin ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınır hattındaki Çıldıroba köyü yakınlarında, sulama borusunun içindeki 3 kişiyi fark etti. Borudan çıkarılan kişilerin incelemesinde Suriye uyruklu A.B., O.Y. ve M.Y. olduğu belirlendi. Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye geçtikleri ve jandarmaları fark edince sulama borusuna gizlendikleri belirlenen kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 

 

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#Kilis#Sulama Borusu#Göçmen

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