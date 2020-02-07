Ekipler şaşkına döndü! Sınırkapısında ele geçirildi

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Gürcistan’dan gelip Türkgözü Sınır Kapısından Türkiye’ye giriş yapan bir TIR’da, gümrük muhafaza memurlarınca arama yapıldı.



Yapılan aramada TIR’ın gizli bölmesine saklanan ve yurda kaçak yollarla sokulmak istenen 4 bin 560 su kaplumbağası ele geçirildi. Kaplumbağalara el konulurken, TIR sürücüsü hakkında işlem başlatıldı.