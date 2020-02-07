MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEkipler şaşkına döndü! Sınırkapısında ele geçirildi
GeriGündem Ekipler şaşkına döndü! Sınırkapısında ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)- Fotoğraflar: AA
Haber Giriş: 07.02.2020 - 16:18,Son Güncelleme:/

Ekipler şaşkına döndü! Sınırkapısında ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Ardahan’ın Posof ilçesindeki Türgözü Sınır Kapısından giriş yapan bir TIR’da yapılan aramada, 4 bin 560 su kaplumbağası ele geçirildi.

5
  • Sınırkapısında ele geçirildi
  • Sınırkapısında ele geçirildi
  • Sınırkapısında ele geçirildi
  • Sınırkapısında ele geçirildi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Gürcistan’dan gelip Türkgözü Sınır Kapısından Türkiye’ye giriş yapan bir TIR’da, gümrük muhafaza memurlarınca arama yapıldı.

Yapılan aramada TIR’ın gizli bölmesine saklanan ve yurda kaçak yollarla sokulmak istenen 4 bin 560 su kaplumbağası ele geçirildi. Kaplumbağalara el konulurken, TIR sürücüsü hakkında işlem başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle