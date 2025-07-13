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Ekipler kameralardan tespit etti, bölgeye gelip hepsini tek tek toplattırdı

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#Yalova#Zabıta#Çevre Kirlenmesi
Ekipler kameralardan tespit etti, bölgeye gelip hepsini tek tek toplattırdı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2025 15:14

Yalova’da zabıta ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini izlerken tespit ettikleri 4 kişiye, parkta yiyip yere attıkları çekirdek kabuklarını toplattırdı. O anlar, parkın güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Abdülkadir Efendi Parkı’nda meydana geldi. Yalova Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, parkta bulunan güvenlik kameraları aracılığıyla çevreyi kirleten kişileri tespit etti.

Ekipler kameralardan tespit etti, bölgeye gelip hepsini tek tek toplattırdı

Görüntülerde 4 kişinin bankta otururken yedikleri çekirdeklerin kabuklarını yere attıklarını gören ekipler, kısa sürede parka gidip, çevreyi kirletenlerden yere attıkları kabukları temizlemelerini istedi. Zabıtanın gözetiminde 4 kişi, kabuklar temizledi, daha sonra parktan ayrıldı. O anlar parkın güvenlik kamerasına yansıdı. 

Ekipler kameralardan tespit etti, bölgeye gelip hepsini tek tek toplattırdı

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#Yalova#Zabıta#Çevre Kirlenmesi

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