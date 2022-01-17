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Ekipler hasta çocuk için seferber oldu! Yolu kardan kapalıydı...

#Avdar Fırat#Köy#Hakkari
Ekipler hasta çocuk için seferber oldu Yolu kardan kapalıydı...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Güldalı köyünde kalbinden rahatsızlanan Avdar Fırat (12),  kardan kapanan yol 3 saat süren çalışmayla açılarak hastaneye kaldırıldı.  

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Yüksekova ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Güldali köyünde Avdar Fırat, kalbinin sıkıştığını söyleyerek fenalaştı. Fırat'ın yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi, köye ambulans yönlendirildi. Kar nedeniyle yolu kapanan köye ulaşamayan sağlık ekipleri de İl Özel İdaresi'nden yardım talep etti. Bölgeye gelen ekipler, 3 saat süren çalışma ile kapalı yolu açtı. Evinde ilk müdahalesi yapılan Fırat, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler hasta çocuk için seferber oldu Yolu kardan kapalıydı...

"EKİPLERE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Avdar Fırat'ın babası Harun Fırat "Kızımın dünden beri kalbinde bir sıkışma oldu. Biz de 112'yi arayıp, yardım istedik. Ancak yol kardan dolayı kapalı olunca bu sefer devreye karla mücadele ekipleri girdi. Yol açıldıktan sonra sağlık ekipleri gelerek ilk müdahaleyi evden yapıp hastaneye kaldırdı. Ekiplere çok teşekkür ediyorum" dedi.

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Ekipler hasta çocuk için seferber oldu Yolu kardan kapalıydı...

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#Avdar Fırat#Köy#Hakkari

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