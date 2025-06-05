Ekipler harekete geçti! Şırnak'ta şap hastalığı tespit edildi, karantinaya alındı

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Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Çobankazanı köyünde, sahada görev yapan ekiplerin yürüttüğü rutin kontroller sırasında bir işletmede şap hastalığına rastlandı. Olayın ardından bölgedeki hayvan hareketlerine ilişkin acil tedbirler devreye alındı. Güçlükonak ilçesine bağlı Çobankazanı köyünde 27 Mayıs'ta Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan rutin çalışmaları sırasında bir işletme de şap hastalığına yakalanan hayvan tespit etti.

GİRİŞ-ÇIKIŞLARI İKİNCİ BİR EMRE KADAR YASAKLANDI

Ekipler tarafından acil eylem planı oluşturularak hastalık tespit edilen köy ve çevre köylerde ilçe Sağlık Zabıta Komisyonu'nun aldığı karar doğrultusunda, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların giriş-çıkışları ikinci bir emre kadar yasaklandı.

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Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, şap hastalığının yayılımını önlemek amacıyla gözetim bölgesinde dezenfeksiyon çalışmaları ve hayvanlara yönelik sağlık taramaları başlatıldığını bildirdi.

YETKİLİLER UYARDI

Ayrıca bölgede bulunan tüm çiftçilere yönelik bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri yürütülüyor. Veteriner ekiplerinin sahadaki çalışmaları aralıksız sürerken, vatandaşların alınan önlemlere uymaları ve hayvan hareketleri konusunda dikkatli olmaları istendi. Hastalığın yayılımını önlemek için tüm tedbirler alınmıştır. Süreç hassasiyetle takip edildiği belirtildi.