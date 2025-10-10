Dönerciye gelen mektup ekipleri harekete geçirdi: Olayın arkasından eski çalışan çıktı

Güncelleme Tarihi:
Olay, Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Sabah iş yerine gelen dönerci işletmecisi, kapı önünde üzerinde tehdit içerikli not bulunan bir zarf buldu.
İTİRAF ETTİLER
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekipler, iş yeri ve çevresindeki 60 güvenlik kamerası görüntüsünü incelemeye aldı. Çalışma sonucu mektubu yazanın, 4 ay önce işten çıkarılan eski çalışan M.Ç. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan M.Ç., mektubu kendisinin yazdığını, olay günü arkadaşı Y.B. ile birlikte hareket ettiğini itiraf etti. Y.B. de ifadesinde M.Ç. ile birlikte olduğunu kabul etti. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı. Diğer yandan tehdit mektubunun bırakıldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.