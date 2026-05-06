Ekipler fark edince müdahale gecikmedi! Yaptığına pişman oldu; hepsini tek tek yerden topladı

#İnegöl#Bursa#Bursa Haberleri
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2026 12:20

Bursa’nın İnegöl ilçesinde park halindeki otomobilinde biriktirdiği sigara izmaritlerini yere atan A.D.’ye, zabıta ekipleri müdahale etti. Attığı izmaritleri toplayan sürücüye ceza kesilirken, o anlar ise cep telefonuyla görüntülendi.

İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Zincirlikuyu Caddesi’nde İnegöl Belediyesi Çevre Zabıta Ekipleri, denetimleri sırasında aracını park ettikten sonra sigara izmaritlerini yere atan A.D.’yi tespit etti. Ekipleri karşısında gören sürücünün hatasını fark edip, izmaritleri topladığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi. Ekipler A.D.’ye idari para cezası uyguladı.

İnegöl Belediyesi’nden yapılan açıklamada, çevre temizliğinin yalnızca belediyenin değil, tüm vatandaşların ortak sorumluluğu olduğu vurgulanarak, “Daha temiz bir İnegöl için hep birlikte hareket etmeliyiz. Çevreyi korumak geleceğimizi korumaktır” ifadelerine yer verildi.

Çevre Zabıta ekipleri, benzer ihlallerin önüne geçmek adına denetimlerin kararlılıkla süreceğini belirterek vatandaşları da çevre konusunda daha duyarlı olmaya davet etti.

