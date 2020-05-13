Ekipler dakikalarca uğraştı! Konya'da ilginç anlar...

Boyacı Ali Mahallesi Devlet Bahçeli Meydanı’nda dükkanları olan esnaf, çarşıda dolaşan N.D. adlı kadının şiddetli öksürüğü olduğunu fark edince koronavirüs şüphesiyle polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen, özel kıyafetli sağlık görevlilerinin hastaneye götürmek için ambulansa bindirmek istediği N.D. yürüyerek, uzaklaşmaya çalıştı. Bu sırada polis ekipleri, N.D.’nin peşinden gitti. Ekipleri uzun süre uğraştıran ve hastaneye gitmemek için direnen N.D., ikna edilerek, ambulansa bindirildi. 'Covid-19' testi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi’ne götürülen N.D.’nin ateşinin de yüksek olduğu belirtildi. N.D., hastanede gözlem altına alındı.





