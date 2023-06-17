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Ekipler çatışmanın ortasında kalmış! 11 kişi aranıyor

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#Diyarbakır#Bismil#Cumhuriyet Başsavcılığı
Ekipler çatışmanın ortasında kalmış 11 kişi aranıyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2023 07:00

İki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada hayatını kaybeden 9 kişi, güvenlik önlemleri altında toprağa verildi. Olay sırasında jandarma ekiplerinin çatışmanın ortasında kaldığı öğrenildi. Olay öncesi çıkan yangın, havadan jandarma helikopteri, karadan ise itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü.

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Diyarbakır Bismil’de önceki gün sabah saatlerinde Alyamaç ve Taş aileleri arasında 200 dönümlük arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Taş Ailesi’nden Orhan Taş, Serhat Taş, Halil Taş ve Mehmet Can Taş ile Alyamaç Ailesi’nden Mehmet Emin Alyamaç, Selim Alyamaç, Muhammed Alyamaç, Yunus Alyamaç ve Ömer Alyamaç hayatını kaybetti. Alyamaç Ailesi’nden yaralanan M.A. ve A.A. ise hastanede tedaviye alındı. Hayatını kaybeden 9 kişi, güvenlik önlemleri altında toprağa verildi.

ÖNLEM ALINDI ANCAK TEKRAR ÇATIŞMA ÇIKTI

Kavgayla ilgili olarak yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Taraflar arasında sabah saatlerinde yangın çıkan buğday tarlasında silahlı kavga çıktığı, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerinin sevk edildiği belirtildi. Sağlık ekibi yaralılara, itfaiye ekibi ise yangına müdahale ederken, jandarmanın da güvenlik önlemi aldığı sırada, olayı duyan tarafların yakınlarının bölgeye geldiği ve yeniden çatışma çıktığı ortaya çıktı. Ekiplerin çatışmanın ortasında kaldığı, jandarmanın müdahalede yetersiz kaldığı ifade edildi.

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Ekipler çatışmanın ortasında kalmış 11 kişi aranıyor

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 3 savcı görevlendirildi. Soruşturma kapsamında tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. 11 şüphelinin de yakalanmasına çalışılırken, hastanede tedavisi süren M.A. ve A.A. da soruşturma dosyasına şüpheli sıfatıyla eklendi.

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#Diyarbakır#Bismil#Cumhuriyet Başsavcılığı

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