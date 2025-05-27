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Ekipler bölgeye kamera yerleştirmişti... İşte kayıp yavrunun annesiyle buluştuğu anlar

Güncelleme Tarihi:

#Yavru Karaca#Orman#Hayvanlar
Ekipler bölgeye kamera yerleştirmişti... İşte kayıp yavrunun annesiyle buluştuğu anlar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2025 14:20

Bartın'da ormanda bulunan 2 aylık yavru karaca, yeniden aynı bölgeye bırakıldı. Yavru karacanın annesiyle buluşması, alana kurulan fotokapanla görüntülendi. Görüntülerde, yavru karacanın annesiyle gözden kayboldukları anlar yer aldı.

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Bartın'da ormanda bulunan 2 aylık yavru karaca, muayenesi sonrası yeniden aynı bölgeye bırakıldı. Yavru karacanın annesiyle buluşması, alana kurulan fotokapanla görüntülendi. Ormanda kaybolan 2 aylık yavru karacayı bulan vatandaşlar, durumu Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler yavru karacayı teslim aldı.

Ekipler bölgeye kamera yerleştirmişti... İşte kayıp yavrunun annesiyle buluştuğu anlar

FOTOKAPAN İLE GÖRÜNTÜLENDİ 

Veterinerin yaptığı muayenenin ardından ekipler, sağlık durumu iyi olan yavruyu bulunduğu bölgeye götürüp bıraktı. Ekipler, yavru karacanın durumunu takip etmek için de alana fotokapan kurdu. 3 gün sonra görüntüleri inceleyen ekipler, yavru karacanın annesi tarafından bulunduğunu gördü. Görüntülerde, yavru karacanın annesi tarafından bulunduktan sonra birlikte gözden kayboldukları anlar yer aldı.

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#Yavru Karaca#Orman#Hayvanlar

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