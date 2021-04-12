Ekip otosunda polise 700 bin TL rüşvet teklifi: O parayla şeref kalmaz

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kocaeli Darıca'da lüks bir villada parti yapıldığı ihbarı yapıldı. Darıca Emniyet Müdürü Şahaser Şen, ihbar edilen resim ve ismi yüz tanıma sisteminden geçirdi. Resimdeki kişinin, ihbar edilen isimli kişi olmadığı, resimdeki kişinin aranan azılı bir suçlu olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine villaya sivil ekipler gönderildi. Pusu atıldı. adam villadan çıkar çıkmaz gözaltına alındı. Adam ekip otosu içerisinde, polise 300 bin lira nakit ve 400 bin liralık teknesini rüşvet teklif etti.

Polis memurunun ses kaydında “O parayla şeref kalmaz” dediği duyuluyor. Kadın Emniyet Müdürü Şahaser Şen ve ekibine takdir belgesi verildi. CNN TÜRK istihbarat şefi Nihat Uludağ haberin detaylarını canlı yayında anlattı.

31 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI

10 yıldır aranan 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 45 ayrı suçtan da yakalama kararı bulunan azılı suçlu yakalandı. Villanın etrafına sivil ekipler gönderildikten sonra zanlı dışarı çıkar çıkmaz gözaltına alındı.

RÜŞVET TEKLİFİ

Azılı suçlu polislere "Terörist değilim, hırsızlık etmedim, tecavüz yok, uyuşturucu yok. 300 bin ve tekneyi vereceğim. Bu gece burayı terk ederim. Abi kaçtı deyin. 300 bin helali hoş olsun. Tekne 400 bin lira eder." teklifinde bulundu. Polisler ise "O parayı belki biz kazanamayız ama o parayla da şeref diye bir şey kalmaz" cevabını verdi. Kocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, rüşveti kabul etmeyen polislere birer altın hediye etti.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara