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Ekip otosu devrildi, 2'si polis 5 kişi yaralandı

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#Kaza#Trafik Kazası#Polis
Ekip otosu devrildi, 2si polis 5 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2025 10:56

Bursa’da aile içi şiddet ihbarından dönen polis aracı, takla attı. Kazada, araçta bulunan 2’si polis memuru, 3'ü şikayetçi olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 08.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Nilüfer Caddesi’nde meydana geldi. Aile içi şiddet ihbarı alan polis ekipleri, bildirilen adrese gitti. Ekipler, şikayetçi olan D.İ., M.K. ve G.O.’yu polis merkezine götürmek için ekip aracına aldı. Polis memuru İ.A.’nın kullandığı araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

Ekip otosu devrildi, 2si polis 5 kişi yaralandı

Kazada, polis memurları İ.A. ve İ.K. ile D.İ., M.K. ve G.O. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Ekip otosu devrildi, 2si polis 5 kişi yaralandı

 

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#Kaza#Trafik Kazası#Polis

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