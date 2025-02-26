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Åžirin'in TÃ¼rk bayraÄŸÄ±na sarÄ±lÄ± naaÅŸÄ±, tÃ¶renin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Konya Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne meslektaÅŸlarÄ±nÄ±n omuzunda getirildi.

Burada anne Neriman, baba Alparslan ile ÅŸehidin 6 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± GÃ¼lce ve eÅŸi Beray Åžirin gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼.

Konya Valisi Ä°brahim AkÄ±n, tÃ¶rende, 37 yaÅŸÄ±ndaki polis memuru Åžirin'in, dÃ¼n gÃ¶revini ifa ederken meydana gelen elim trafik kazasÄ±nda ÅŸehit olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Kazada yaralanan iki polis memurunun da hastanede tedavisinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlatan AkÄ±n, "Onur kardeÅŸimiz gÃ¶revini ifa ederken vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n huzur ve gÃ¼venliÄŸi temin etmek maksadÄ±yla arkadaÅŸlarÄ±yla gÃ¶rev yaparken ÅŸehit oldu. Åžehidimize Allah'tan rahmet, yaralÄ± kardeÅŸlerimize de ÅŸifalar diliyorum." dedi.

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Ä°l MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Ali Ã–ge'nin yaptÄ±ÄŸÄ± duanÄ±n ardÄ±ndan ÅŸehidin naaÅŸÄ±, topraÄŸa verilmek Ã¼zere Isparta'ya uÄŸurlandÄ±.

Merkez Karatay ilÃ§esi TatlÄ±cak Mahallesi Saadet Caddesi-Okyar Caddesi kavÅŸaÄŸÄ±nda, polis aracÄ±nÄ±n tÄ±rla Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu polis memuru Onur Åžirin ÅŸehit olmuÅŸ, 2 polis yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.

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