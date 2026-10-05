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Ekim ayında kar sürprizi: Erzincan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

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#Kar Yağışı#Kar#Erzincan
Ekim ayında kar sürprizi: Erzincanın yüksek kesimleri beyaza büründü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2026 09:26

Erzincan’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlere kar yağdı. Keşiş Dağı'nın zirvesi ve yüksek kesimlerinde de etkili olan kar yağışı, bölgede beyaz örtü oluşturdu.

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Erzurum'da aniden soğuyan havanın ardından Esence Dağı ve Kızıldağ'ın zirveleri karla kaplandı. Keşiş Dağı'nın zirvesi ve yüksek kesimlerinde de etkili olan kar yağışı, bölgede beyaz örtü oluşturdu.

Kar yağışıyla beyaza bürünen zirveler, Erzincan şehir merkezi ve çevre bölgelerden görüldü.

Yaz aylarını yüksek rakımlı yaylalarda geçiren göçerler de koyun sürüleriyle dönüş yolculuğu sırasında kar yağışıyla karşılaştı.

Ekim ayında kar sürprizi: Erzincanın yüksek kesimleri beyaza büründü

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan değerlendirmeye göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, yerel ve aralıklı sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

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Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi, rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli esmesi öngörülüyor.

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#Kar Yağışı#Kar#Erzincan

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