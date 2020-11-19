Ekim Ailesi kahroldu! Ah be Zeynep...

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan Esra Ekim (27) ile Cemil Ekim'in (34), Aralık 2019'da dünyaya gelen kızları Zeynep'te, birçok bebekte karşılaşılan yeni doğan sarılığı görüldü. İki haftada iyileşmesi beklenen sarılığın geçmemesi üzerine ailesi Zeynep bebeği tedavi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi'ne götürdü.

ADÜ Hastanesi'nden İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Zeynep bebeğe siroz teşhisi konuldu. Minik Zeynep'in karaciğeri iflas noktasına geldiği için nakil yapılmasına karar verildi.

NAKİLDEN SONRA EVDE FENALAŞINCA...

İzmir'de özel bir hastaneye nakil için yatırılan Zeynep'e, 22 Nisanda babası Cemil Ekim'den karaciğer parçası alınarak nakli sağlandı. Nakil başarıyla gerçekleşirken Zeynep bebeğin ailesinin mutluluğu kısa sürdü.

Nazilli'deki evinde aniden fenalaşan Zeynep bebek, kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlk çocukları olan Hüseyin'i doğum sırasında kaybeden Ekim ailesi, ikinci kez evlat acısı yaşıyor.