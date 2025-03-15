Ekaterine Kozintsava’nın vatandaşlık zaferi

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Mersin Barosu’na bağlı olarak yaklaşık 20 yıldır avukat olarak görev yapan Onur Kale, Belarus Cumhuriyeti uy-ruklu avukat Ekaterina Kozintsava ile 2018 yılında evlendi. Evlendikten sonra çift, Mersin’de yaşamaya başladı. Yasal sürenin tamamlanmasının ardından, Kozintsava, evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı verilmesi istemiyle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne başvurdu.

‘SUÇ KAYDI BULUNMUYOR’

Nüfus Müdürlüğü de Kozintsava hakkında ‘araştırma yapılması’ için İçişleri Bakanlığı’na yazı yazdı. Emniyet Ge-nel Müdürlüğü de Nüfus Müdürlüğü’ne gönderdiği ‘gizli’ ibareli yazıda, ‘suç kaydı bulunmadığı’ belirtildi. Aynı yazıda, “Ancak anılan yabancının Türk vatandaşı eşi Onur Kale’nin Milli Güvenlik ve Kamu Düzeni bakımından sakıncalı olabileceğinin istihbar olunduğu anlaşılmıştır” ifadelerine yer verildi.

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Bu yazının ardından, Mersin Valiliği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Kozintsava’nın vatandaşlık başvurusunu ‘takdir yetkisi’ gerekçesiyle reddetti. Bunun üzerine Kozintsava eşi ve aynı zamanda avukatı olan Onur Kale aracı-lığıyla Ankara 11. İdare Mahkemesi’ne işlemin iptali için dava açtı. Mahkeme de oyçokluğuyla, idarenin takdir yetkisini kullandığı gerekçesiyle davanın reddine karar verdi. Mahkeme başkanı karara muhalif kalarak, yazdığı karşı oy yazısında, dava konusu işlemin iptal edilmesi gerektiği, bu nedenle çoğunluk görüşüne katılmadığını belirtti.

‘HUKUKA UYGUN DEĞİL’

Kozintsava verilen karara ilişkin istinaf başvurusunda bulundu. Genç kadın, istinaf başvurusunda, İdare Mahke-mesi’nin kararının hatalı olduğunu savunarak, “Hakkımda yapılan arşiv araştırmasında ‘kamu düzeni bakımında sakıncalı’ olabileceğim tespitlerine yer verilmemiştir. Mahkeme kararında bahsedilen ‘kamu düzeni bakımından sakıncalı olabileceği’ tespitleri benim hakkımda değil, eşim hakkında yapılmış olup, eşim hakkında yapılan bu tespit de isabetsizdir. Zira eşim, 2004 yılından beri yani yaklaşık 20 yıldan beri avukatlık yapmakta olup şayet gerçekten eşim, kamu düzeni bakımından sakıncalı olabilecek bir kişi olsaydı bir kamu hizmeti olan avukatlık faaliyetinde bulunamazdı” dedi.

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Kararın istinaf incelemesini yapan Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesi, 13 Şubat tarihinde oy-birliği ile idare mahkemesinin kararının kaldırılmasına hükmederek, dava konusu işlemin iptaline karar verdi. Kararda, “Davacının, kendisine ilişkin herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı dikkate alındığında eşi hakkındaki birtakım bilgiler nedeniyle vatandaşlık başvurusunun reddine ilişkin işlemde hukuka ve hakkaniyete uyarlılık bulunmamaktadır” denildi.

Avukat Onur Kale, İstinaf Mahkemesi’nin kararıyla eşinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazandığı için çok mutlu olduklarını söyledi.