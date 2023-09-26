Ek yerleştirmede 71 bin yeni üniversiteli

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Lisans ve önlisans programlarına toplam 71 bin 943 aday kayıt hakkı kazandı.

- ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre; adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 25 Eylül saat 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebiliyor. Açıklamada ‘Yerleştirme Sonuç Belgesi’ basılmayacağı ve adayların adreslerine gönderilmeyeceği de belirtildi.

- Bu yıl toplam 71 bin 943 aday üniversitelerin lisans ve önlisans programlarına kayıt yaptırmaya hak kazandı. Ek yerleştirme sonuçlarına göre devlet üniversitelerindeki lisans programlarına 13 bin 715, önlisans programlarına 38 bin 84 aday, vakıf üniversitelerindeki lisans programlarına 4 bin 594 aday, vakıf üniversitelerindeki önlisans programlarına ise 13 bin 156 aday kayıt yaptırabilecek.

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- KKTC’deki üniversitelerin lisans programlarına 1021, önlisans programlarına ise 1336 aday ek yerleştirme sonuçları uyarınca kayıt yaptırma hakkı kazandı.

- Diğer ülkelerdeki üniversitelerin Lisans programlarına 28 kişi, önlisans programlarına da 9 kişi yerleşti. Açıköğretim programlarına yerleşme hakkı kazanan toplam aday sayısı ise 17 bin 1 oldu.

- YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 27 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 27-29 Eylül tarihleri arasında alınacak. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapabilecek.