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Ek yerleştirme sonuçları: 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı... İşte sonuç sorgulama ekranı

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#Yks#Sonuç#Yök
Ek yerleştirme sonuçları: 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı... İşte sonuç sorgulama ekranı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2022 17:49

YKS ek yerleştirme sonuçları için YÖK resmi sosyal medya hesabından duyuruda bulundu. ''Yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme sonuçları 17.30’da ÖSYM tarafından açıklanacağı duyuruldu. Kaldırılan baraj puanı uygulaması sonrası yükseköğretim kurumları kontenjanlarının yüzde 99’u dolmuştur.'' denildi... 2022 YKS ek yerleştirme sonuçlar ÖSYM'nin resmi internet sitesinden duyuruldu.

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2022-YKS Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı....

ÖSYM sonuç duyurusunu resmi internet sitesinden duyurdu,

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2022-2023 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 19 Eylül 2022 tarihinde saat 17.30'dan itibaren öğrenebilecektir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 25-28 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır.

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YÖK'TEN AÇIKLAMA: KONTENJANLARININ YÜZDE 99'U DOLDU

Ek yerleştirme sonuçlarıyla ilgili Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan yazılı açıklamada ise, "2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda kaldırılan baraj puanı uygulaması sonrası yükseköğretim kurumları kontenjanlarının yüzde 99'u dolmuştur. Hem ilk yerleştirmeler hem de ek yerleştirmelerde yükseköğretime erişim açısından önemli bir başarı elde edilmiştir. Ek yerleştirmeyle birlikte yükseköğretim kurumlarındaki boş kontenjan sayısı 96 bin 15'ten 19 bin 358'e düşmüştür" ifadelerine yer verildi.

EK YERLERŞTİRME SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Ek yerleştirme sonuçları: 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı... İşte sonuç sorgulama ekranı

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