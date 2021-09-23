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Ek tercih ücreti ne zaman yatırılacak 2021? Ek tercih ücreti son tarih bilgisi

#Ek Yerleştirme#Seoanasayfa
Ek tercih ücreti ne zaman yatırılacak 2021 Ek tercih ücreti son tarih bilgisi

YKS ek tercih yerleştirme ücreti, ÖSYM'nin belirlediği tarih aralığında belirtilen hesaba yatırılacak. Bu para hesaba yatırılmadan yerleştirme süreci tamamlanmayacak. Adayların para yatırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından değerlendirme işlemleri başlayacak. Peki, ek tercih ücreti ne zaman yatırılacak 2021? İşte, ek tercih ücreti son tarih bilgisi

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Tercih süresi, 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasındadır. Ek yerleştirme ücreti 25,00 TL'dir. Ek yerleştirme ücreti, 24 Eylül 2021 tarihi saat 23.59’a kadar yatırılabilecektir. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacak.

1. 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.

2. Ek yerleştirme kontenjanlarını, 2021-YKS merkezî yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar ile 2021-YKS merkezî yerleştirme ile kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan kontenjanlar oluşturmaktadır.

3. 2021-YKS ek yerleştirmede tercih yapabilmek için adayların 2021-YKS yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekmektedir.

4. Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabileceklerdir.

5. Ek yerleştirme kontenjanlarına yerleştirme yapılırken, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu ve 2021- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallara uyulacaktır. Bu kılavuzlarda yer alan bedensel engelliler, bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerin mezunları ile ilgili ilke ve kurallar ek yerleştirme için de geçerlidir. Bu nedenle adaylar, adı geçen kılavuzları yeniden incelemelidir.

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#Ek Yerleştirme#Seoanasayfa