Ek ifade vermişti: Tanju Özcan’ın şoförü tahliye edildi

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Şubat ayında ‘icbar suretiyle irtikap’ soruşturması kapsamında tutuklanıp Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan hakkında geçen hafta yeni bir soruşturma daha başlatıldı. Özcan’ın yargılandığı ‘Tehdit’ ve ‘Şantaj’ davasında mağdur olarak yer alan Bolu Belediyesi çalışanı Öznur Ç., Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak Özcan hakkında yeni iddialarda bulunup şikayetçi oldu.

Öznur Ç., ek ifadesinde, Bolu Belediyesi’nde çalışmaya başladıktan yaklaşık 5-6 ay sonra Tanju Özcan'ın kendisinden hoşlandığını söylediğini öne sürüp, işten çıkarılma korkusuyla birden fazla kez Özcan’la görüştüğünü iddia etti. Öznur Ç., ilk başlarda Özcan'ın kendisini yanına oturtmaya çalıştığını ve fiziksel temasta bulunmak istediğini ileri sürerek, "Elimi tuttuğunda elini iterek odayı terk ediyordum. Bu durumlardan kimseye bahsedemedim, çünkü karşımda koskoca başkan vardı" dedi. Öznur Ç., söz konusu görüşmelere belediyeye ait kiralık araçlarla götürüldüğünü de söyledi. Konuyla ilgili ifade veren Tanju Özcan’ın şoförü Suat Çelikcan ise Öznur Ç.’yi birden fazla kez bir otele Tanju Özcan’ın yanına götürdüğünü belirtti.

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18 HAZİRAN'DA TUTUKLANMIŞTI

Öznur Ç.’nin savcılığa verdiği ek ifadesinin ardından Tanju Özcan hakkında, ‘Kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı’ suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturmada Özcan aynı suçtan tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Özcan’ın şoförü Suat Çelikcan ise Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 18 Haziran’da tutuklandı. Öte yandan avukatın itirazını değerlendiren mahkeme kararının ardından Suat Çelikcan bu sabah tahliye edildi.