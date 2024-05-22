‘Ek ders yolsuzluğu’ iddiasına soruşturma

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İddiaya göre; ek ders ücretlerini karşılaştıran öğretmenlerin bazıları, ek ders ücretinin hesaplarına yatan ücretten yaklaşık 3 kat daha fazla olduğunu fark etti. Bunun üzerine geriye dönük olarak hesaplarını kontrol eden öğretmenler yaklaşık 4 yıl boyunca bu durumun yaşandığını ve ücret farkının başka banka hesaplarına yatırıldığını gördü.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

İddialar hakkında Hürriyetçi Eğitim Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Adem Ellialtıoğlu, ek ders ücretlerini hesaplayan okul müdürü M.H.A., işlemleri inceleyen ve onaylayan ilçe destek hizmetleri şefi ve memurları, şube müdürü ve Gölcük Milli Eğitim Müdürü hakkında ‘irtikap’, ‘görevi kötüye kullanma’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından şikâyetçi oldu. Hem Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı hem de Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü iddialarla ilgili soruşturma başlattı. Kocaeli Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, olayla ilgili müfettiş görevlendirildiğini söyledi

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‘4.5 MİLYON TL’NİN ÜSTÜNDE’

Sosyal medya hesabından olaya tepki gösteren Hür-Sen Konfederasyonu ve Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, “Ek ders bordroda 15 bin TL görünmekte ama hesaplara 5 bin TL yatmaktadır. Geriye dönük olarak 4 yıl aynı şekilde bu usulsüzlük sürmektedir. Maliye sisteminde bir açık olduğu, bu açık üzerinden tespitlerimize göre sadece bir okulda 4.5 milyon TL’nin üstünde yolsuzluk yapıldığı görülmektedir. Aynı yolsuzluk başka yerlerde de yapılmış olabilir” dedi