Ejderha sıcakları ‘nefes’ kesiyor

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EJDERHA sıcaklarına karşı meteorolojik alarm seviyesi yükselirken, Türk Toraks Derneği’nden kritik veriler geldi. Çevre ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Selin Çakmakcı Karakaya, “2025 analizleri; aşırı sıcak maruz kalımın KOAH’a bağlı hastalık yükünü ve ölümü yaklaşık yüzde 16-19 oranında artırdığını, çocuklarda astım krizinin tetiklendiğini ortaya koydu” dedi. Karakaya, şu uyarıları yaptı: “Her gün yaklaşık 20 bin kez nefes alıyor, 10 bin litreden fazla havayı akciğerlerimize çekiyoruz. Soluduğumuz havanın içeriğini ise artık yalnızca oksijen belirlemiyor. Aşırı sıcaklar, hava kirliliği, orman yangınları ve uzayan polen mevsimleri, her nefesi daha riskli hale getiriyor.

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En çok koah hastalarını vuruyor

ÖLÜM RİSKİ ARTIYOR

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Veriler, aşırı sıcaklara maruz kalımın KOAH’a bağlı hastalık yükünü ve ölümü yaklaşık yüzde 16-19 oranında artırdığını ortaya koydu. Örneğin İngiltere’de 2002-2019 yılları arasında yürütülen ulusal bir çalışmada, yaz aylarında sıcaklıktaki her bir derece artışın astım nedeniyle hastane yatışı riskini yüzde 1.1 artırdığı, 16-64 yaş erkeklerde ise bu artışın yüzde 2.1’e ulaştığı gösterildi. Bir başka ulusal çalışmada, 2007-2018 yılları arasında 23.2 derece üzerindeki her 1 derece sıcaklık artışının kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) nedeniyle hastane yatışı riskini yüzde 1.47 artırdığı saptandı.

ASTIM KRİZİNİ TETİKLİYOR

İklim krizinin etkileri yalnızca astım ve KOAH ile sınırlı değil. Son yıllarda yayımlanan çalışmalar, yüksek sıcaklık ve hava kirliliğinin interstisyel akciğer hastalıklarında yani akciğer sertleşmesi durumunda, akut kötüleşmeleri tetikleyebileceğini, egzersiz kapasitesini azaltabileceğini ve oksijen gereksinimini artırabileceğini düşündürüyor. Çocuklarda sıcak hava dalgalarının astım nedeniyle acil başvuru ve hastane yatışlarını artırdığı da belirlendi.”

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EJDERHA SICAKLARI NEDİR?

Meteoroloji literatüründe son dönemde sıkça duyulan ‘ejderha sıcakları’, temelini Kuzey Afrika üzerinden taşınan aşırı sıcak hava kütleleri ile atmosferin üst katmanlarında yerleşen güçlü yüksek basınç sisteminin birleşmesinden alıyor. Bu iki meteorolojik faktör bir araya geldiğinde, coğrafya üzerinde adeta devasa bir ‘ısı kubbesi’ meydana getiriyor. Güneşten gelen ışınların ve sıcaklığın bu kubbe içinde hapsolması nedeniyle, hava sıcaklıkları kademeli olarak artarak mevsim normallerinin 10 ila 15 derece üzerine çıkabiliyor.