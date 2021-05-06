EİKP nedir? EİKP destek programı yardımı merkez ödeme ne demek?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu" veya "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun" kapsamında düzenli merkezi sosyal yardım alan 2 milyon 111 haneye, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı (EİKP) kapsamında herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 1000'er lira ödeme yapıyor.

EİKP DESTEK PROGRAMI YARDIMI MERKEZ ÖDEME NE DEMEK?

EİKP, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ifadesinin kısaltılmış halidir. Hesaplara " EİKP destek programı yardımı merkez ödeme" adı altında yatırılan miktar, aslında herkesin yakından bildiği 1100 TL'lik pandemi sosyal destek programını ifade etmektedir.

Bu destek programının başvuruları devam etmektedir.

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